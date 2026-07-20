Oroscopo agosto 2026 Leone

20 luglio 2026

Ad agosto si apriranno buone prospettive in tutte le iniziative che intraprenderete, soprattutto quelle con un obiettivo a medio o lungo termine.

Oroscopo agosto 2026 Leone

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

Potrebbe rendersi necessario mettere in atto molti dei vostri sforzi in questo periodo rispetto ai mesi precedenti. Le vostre idee e le vostre energie dovranno essere concentrate nella direzione più positiva in modo da ottenere i migliori risultati. In questo vostro oroscopo del mese di agosto 2026 sono previsti alcuni ostacoli, forse da parte delle autorità pubbliche o dei vostri colleghi di lavoro. Un buon aiuto, però, vi arriverà da qualcuno molto vicino a voi, che vi affiancherà nelle vostre attuali incombenze e nelle iniziative future.

Amore: Momenti felici sono previsti per voi e la persona che vive al vostro fianco. Ciò che vi aspetta ad agosto è un mese intenso sul lato delle emozioni, ma le espressioni di affetto e di amore dovranno partire da voi. Se volete che la vostra vita sentimentale salga alle stelle, è necessario mettere la massima dedizione e mantenerla con cura. Fate solo attenzione ai cambiamenti di umore. In definitiva, per i nati sotto il segno zodiacale del Leone, questo è un momento favorevole per quanto riguardano i sentimenti e il romanticismo. Le stelle agostane contribuiranno alla vostra felicità e al successo. Nelle prossime settimane si prospetta un viaggio a lunga distanza con il vostro partner. Buone notizie anche per coloro che sono single, con nuove opportunità che troverete sulla vostra strada. Con la grande energia irradiata da Mercurio e Venere, svilupperete nuove amicizie che saranno molto utili e gratificanti. Sarà un ottimo periodo con promettenti successi nel campo dell'amore e delle relazioni, a condizione che siate disposti a lavorarci sopra. Farete la conoscenza di un'anima affascinante e molto sensibile che solleciterà la vostra fantasia.

Lavoro: Questo è un momento eccellente per i nati sotto il segno del Leone che usano la mente quale strumento di lavoro. La possibilità di un miglioramento nel vostro settore è molto probabile in questo periodo. La chiave per riuscire a migliorare è legata a quanto siete disposti a mettervi in gioco, nel prendere iniziative e nel saper dimostrare la validità delle vostre idee. Il vostro senso di fiducia e di stima si rifletterà nel modo in cui gli altri vi daranno valore. Un cambiamento è probabile anche se deciderete di restare dove siete, sebbene di solito il Leone non evita i riflettori, pertanto, se sentirete di essere incompresi o sottovalutati, allora forse sarà il momento di accelerare e chiedere un aumento o una promozione. Verso la fine del mese potreste ricevere un premio in denaro o sotto forma di beni materiali o servizi. Un riconoscimento che avrà un sapore ancora più dolce, perché sarà il risultato di un lavoro ben fatto. In questo senso e da questo punto di vista, sarà un periodo positivo.

Salute: Fisicamente e mentalmente vi sentirete molto calmi e rilassati durante tutta la durata del mese di agosto 2026. Tuttavia, molti dei nativi Leone si troveranno ad affrontare alcune battute d'arresto, soprattutto nei primi giorni del mese; periodo in cui potrebbero affiorare alcuni disturbi riguardanti problemi alla digestione o la circolazione, con potenziali dolori alla schiena e un generale senso di stanchezza. Durante questo periodo, quindi, bisognerà che siate molto cauti. Evitate tensioni indesiderate e mettete a fuoco l'energia sul lato positivo della vita. Mangiate cibo sano e non perdete la vostra regolare routine di esercizi fisici.

Fortuna: I giorni fortunati di questo mese per il segno del Leone, sono: domenica 9, domenica 16 e domenica 30 agosto 2026.

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2.3: Oroscopo agosto 2026 Leone
Oroscopo agosto 2026 Leone
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