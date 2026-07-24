Oroscopo agosto 2026 Gemelli

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

che durante il mese di agosto 2026 i Gemelli non troveranno una buona intesa con gli altri. Questo è possibile poiché, vista la posizione disarmonica di Mercurio verso la vostra area zodiacale, molto probabilmente sperimenterete una mancanza di accordo o di sintonia con le persone intorno a voi. In poche parole, si tratta di un attrito che vi impedirà di capirvi al volo o di agire all'unisono. Ciò si manifesterà in diversi ambiti della vostra vita. In ogni caso, sebbene sarete spinti da numerose preoccupazioni, non mancheranno occasioni di entusiasmo e speranza.Gli impulsi astrali di agosto predisporranno i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli per la polemica. Gli influssi dissonanti di Saturno risveglieranno le vostre esigenze emotive che in gran parte risaliranno in superficie rendendovi più emotivi del solito. Ciò potrà dare luogo a momenti in cui riaffioreranno alcune frustrazioni del passato e l'impazienza di colmare i desideri mancati. C'è il rischio di tensioni, o addirittura conflitti, con altre persone nella vostra vita. Se volete davvero che la vostra relazione funzioni, la cosa migliore da fare adesso è restare fermi e lasciare che il vostro buonsenso vi guidi. Non è il momento giusto per prendere iniziative, e scoprirete presto di aver preso la decisione più saggia. Se siete ancora single, questo è il momento in cui molti dei vostri sogni stanno per avverarsi, o si stanno muovendo in quella direzione. Nelle calde serate estive ci saranno degli incontri, ma occorrerà essere cauti per non andare incontro a qualche delusione.Questo dovrebbe essere un periodo assai produttivo per i Gemelli. Siate pronti a tutto, perché dovrete essere in grado di afferrare una buona opportunità che si presenterà dalla vostra parte nelle prossime settimane, ma sarà necessario che stiate attenti a non assumere posizioni distanti dai vostri colleghi e/o collaboratori. Avere ottimi contatti con tutti è sempre un fattore determinante per il successo nel mondo del lavoro, e lo sarà ancora di più in questo periodo. Alcuni cambiamenti potrebbero sconvolgere l'ambiente di lavoro, per cui avrete bisogno di molta discrezione per ottenere informazioni importanti che vi riguardano da vicino. Acquisirete il rispetto che meritate e la vostra vita sarà più stabile. Verso la fine del mese di agosto arriverà la possibilità di un buon guadagno nel vostro ambiente di lavoro. Una persona vi aprirà le porte a nuove collaborazioni, opportunità di crescita e vantaggi economici.Poiché voi appartenenti al segno zodiacale dei Gemelli siete di natura intellettuale, avete necessità di avvertire i vostri stimoli a livello mentale. Per cui non è una sorpresa se l'inerzia e la noia vi potranno causare stati di malessere. Occorrerà, quindi, rinvigorire le cellule grigie e interagire con qualche lettura o un hobby, oppure conoscere persone nuove. Cercate di seguire una dieta sana. Sostanze come caffeina o alimenti zuccherati potrebbero agire da disturbo al vostro sonno. Essendo un segno d'aria, l'esercizio fisico e la concentrazione sul respiro funzioneranno in modo soddisfacente.I giorni fortunati di questo mese per il segno dei Gemelli, sono: martedì 4, venerdì 14 e domenica 23 agosto 2026.