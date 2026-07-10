Oroscopo agosto 2026 Capricorno

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

perché stanno per arrivarvi parecchie cose belle. Tutto indica che il Capricorno sarà uno dei segni zodiacali più favoriti dalle stelle di agosto 2026. Ma se volete partire col piede giusto, in questo periodo farete bene a pensare intensamente al lavoro perché solo così potrete portare avanti un progetto che da tempo avete chiuso nel cassetto. Se una mattina vi svegliate con idee propositive che vi passano per la testa, allora sarà meglio che vi facciate il segno della croce con la mano del cuore. Questo è un momento favorevole anche per quanto riguarda la sfera affettiva.In quest'oroscopo mensile ci sono grossi cambiamenti in vista per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. La prima quindicina di agosto potrebbe rivelarsi un periodo particolarmente difficile per i Capricorno innamorati che vivono in coppia. La causa di litigi con la persona che vive al vostro fianco potrebbe essere addebitata ad una freddezza nella comunicazione. In questo caso si richiederà delicatezza e un particolare tatto da parte vostra. Migliore sorte, invece, per le unioni in cui c'è una maggiore differenza di età o con persone di culture diverse, che potrebbero rivelarsi più solide del previsto. Se siete ancora single, avrete diverse opportunità di fare nuove conoscenze che si tradurranno in possibili storie d'amore. Un incontro romantico è molto probabile nella seconda metà del mese. Non si esclude la possibilità che in questo periodo incontriate la vostra anima gemella, forse durante un viaggio.Le prossime quattro settimane faranno da trampolino di lancio per il benessere economico di molti nati sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ci sono tutte le premesse per l'avvio di un discreto successo professionale che vi permetterà di assumere alcune posizioni tra le più alte della scala sociale. Sarete in grado di eccellere in quasi ogni settore industriale o di carriera. Ovunque sarà richiesto il vostro impegno inflessibile e intransigente. In qualsiasi professione sarete impegnati, saprete portare a termine la vostra parte dei progetti avviati, diventando presto la spina dorsale della società per cui lavorate. Vi sentirete forti e vi sembrerà di riuscire a conquistare il mondo. Non vi resta che sfruttare l'occasione giusta quando arriva. L'intelligenza ce l'avete, la pratica pure, insomma, non avete nessuna scusante, perciò datevi da fare!In questo periodo la vostra salute si troverà in una fase abbastanza delicata, specialmente nella prima metà del mese di agosto, quando le condizioni di alcuni vecchi disturbi si faranno più acuti. Nella seconda metà del mese questi disturbi cesseranno di esistere, ma alcuni problemi, causati dalla pressione emotiva a cui sarete sottoposti, potrebbero minare il vostro stato nervoso. Per evitare tutto ciò, il vostro oroscopo vi consiglia di prendere i problemi in modo filosofico e di essere più flessibili nell'adattamento alle situazioni in continua evoluzione.I giorni fortunati di questo mese per il segno del Capricorno, sono: lunedì 3, sabato 15 e domenica 30 agosto 2026.