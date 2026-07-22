Oroscopo agosto 2026 Cancro

22 luglio 2026

Cambiamenti legati alla vostra vita sentimentale o familiare sono all'orizzonte. Vecchi ostacoli o preoccupazioni saranno risolti in modi inaspettati.

Oroscopo agosto 2026 Cancro

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

Per molte persone nate sotto il segno del Cancro, il mese di agosto può preparare qualche brutta sorpresa, specialmente per quanto riguarda la vita affettiva e sentimentale. Un malinteso a causa della gelosia potrebbe far nascere qualche incomprensione all'interno della relazione. In poche parole, dovrete stare un po' più attenti a tradimenti, invidie, truffe e falsi amici in generale. Verso la fine del mese tutto andrà bene per voi e avrete l'aiuto di amici preziosi e sinceri, ma fate attenzione ai vostri nemici e cercate di non crearvene di nuovi.

Amore: In questo momento, le stelle non sono del tutto in buona armonia con il segno zodiacale del Cancro, per cui qualcosa potrebbe rompersi nella vostra relazione. Incomprensioni e litigi sono gli argomenti che nel corso della prima parte del mese di agosto 2026 potranno influenzare la pace e la serenità della coppia. Una persona del vostro gruppo di amici, spinta dell'invidia e dalla gelosia nei vostri confronti, cercherà di mettere in giro dei sospetti su di voi. Questo vi potrà causare dei problemi, disturbando l'armonia della famiglia. Bisogna quindi che stiate molto attenti. Il mio consiglio è che rimaniate sereni ed equilibrati nel vostro approccio nei confronti del partner. Dopo la seconda settimana le cose miglioreranno. Fede e speranza rinasceranno dentro di voi. Sentirete come se il destino vi stesse dando una seconda possibilità. La cosa più importante è non sprecarla. Se siete single e state cercando l'amore, non è questo il momento di sedersi nell'attesa che il telefono squilli. Il futuro della vostra vita sentimentale è nelle vostre mani, ma dovete essere pronti a prendere l'iniziativa.

Lavoro: Le prossime settimane saranno di enorme importanza e di grande positività per voi, grazie al magnifico allineamento planetario che si verificherà nel cielo di agosto. Vi troverete a vostro agio se avete scelto un'attività che ha come prerogativa quella di aiutare, sostenere o consigliare gli altri. Poiché Il Cancro è un segno d'acqua, rispetto ad altri segni, sarete portati a trattare con la gente, ascoltare e capire i loro problemi emotivi. Sarà un periodo in cui potete sviluppare una maggiore competenza per ottenere l'esperienza e le qualifiche necessarie in questo contesto. Molte soddisfazioni arriveranno per quelli di voi che lavorano con i bambini, come badanti o educatori. Uno sviluppo in questo settore di lavoro, potrebbe rivelarsi gratificante sia sotto l'aspetto personale che quello finanziario.

Salute: La vostra salute fisica e mentale dovrebbe rimanere soddisfacente, a parte occasionali impedimenti che di tanto in tanto si possono presentare sotto forma di malesseri minori. Se sentite il desiderio di apportare dei cambiamenti emotivi nella vostra vita, prendete in considerazione qualche forma di terapia che vi aiuti in questo processo. Un buon programma di fitness, che abbia un elemento di danza, è sicuramente consigliabile in questo periodo. Il ballo, infatti, è un'attività che consente di rimanere sani e in forma. Che si tratti di danza classica o ballo di gruppo, vi offrirà l'opportunità di incontrare nuove persone.

Fortuna: I giorni fortunati di questo mese per il segno del Cancro, sono: sabato 8, mercoledì 12 e mercoledì 26 agosto 2026.

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2.3: Oroscopo agosto 2026 Cancro
Oroscopo agosto 2026 Cancro
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