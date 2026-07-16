Oroscopo agosto 2026 Bilancia

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

. Vi siete anche sentiti un po' malinconici a causa di un'ingiustizia piuttosto dolorosa che il destino vi ha recentemente inflitto. Grazie al magnifico allineamento planetario che si sta preparando nella vostra area di cielo, e che raggiungerà il suo apice a metà di agosto, si prospettano ottime occasioni per quanto riguardano le questioni materiali. Sfruttate al meglio ogni giorno di questo periodo, perché potrebbe essere molto utili per voi, soprattutto se dovete prendere decisioni importanti legate a qualsiasi altro ambito della vita. È un momento positivo per avviare progetti a medio o lungo termine.Venere, il vostro pianeta dominante, sarà in armonia con la vostra area astrologica per tutto il mese di agosto 2026. Posso assicurarvi che il vostro amore sarà fonte di felicità. Armonia e comprensione avranno un posto speciale nella vita affettiva di questo periodo. Ottime relazioni sono previste anche con gli amici e i parenti. Questo può essere un periodo di prosperità, felicità e successo in famiglia, compreso i vostri figli. Anche i giovani della Bilancia vivranno un periodo molto fertile. In principio l'amore entrerà nella vostra vita attraverso semplici comunicazioni, forse tramite telefono, oppure per posta elettronica. Il romanticismo si potrebbe sviluppare rapidamente, prendendo una connotazione fortemente emotiva. Qui non si tratta di buttarsi ai piedi di qualcuno, ma di essere pronti a prendere l'iniziativa. Potrete trarre grandi benefici imparando ad espandere la vostra capacità di comunicazione, pur rimanendo fedeli al vostro io interiore e alle vostre esigenze personali.Nuove speranze e opportunità si profilano all'orizzonte, legate al lavoro. Il mese di agosto 2026 si trova sotto eccellenti configurazioni planetarie. Riceverete influssi molto favorevoli da Marte e Mercurio, che vi saranno di grande aiuto affinché tutto vada come desiderate. Sarà un periodo ideale per prendere iniziative da portare al successo. Il destino farà in modo che i vostri sforzi non siano vani. Una promozione o un riconoscimento nella vostra occupazione è assicurato. Sarete in grado di assumere impegni professionali in modo intelligente e riuscirete a dare il meglio di voi in tutti gli aspetti primari della vita. Riceverete un aiuto da parte di un superiore o di una persona influente che occupa una posizione di responsabilità. Prestate attenzione nell'ultima decade di agosto, quando potreste ritrovarvi a sgobbare di più e sentire il carico di lavoro un po' troppo pesante. Cercate di non correre rischi in quest'ultimo periodo che probabilmente non sarà molto armonioso per voi.Per voi nati sotto il segno zodiacale della Bilancia, agosto sarà un buon mese anche sul fronte della salute. Questo periodo vi porterà ad avere un corpo in forma e una mente serena. Vi sentirete forti fisicamente e mentalmente. Avrete un'enorme fiducia per gestire qualsiasi tipo di situazione, anche la più avversa. Ci saranno delle buone occasioni per entrare in contatto con persone a voi compatibili. Potrete avere dei preziosi insegnamenti su alcune tecniche yoga che porteranno a rassodare il corpo, amplificare la mente e a confortare l'anima. È il momento di fare un po' di esercizio fisico, ovviamente, è sempre opportuno consultare un medico prima di riprendere gli allenamenti, soprattutto se negli ultimi tempi siete stati fermi.I giorni fortunati di questo mese per il segno della Bilancia, sono: lunedì 10, domenica 23 e sabato 29 agosto 2026.