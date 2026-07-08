Oroscopo agosto 2026 Acquario

8 luglio 2026

Vivrete dei momenti molto impegnativi e, in qualche caso, potreste anche incontrare dei problemi sul posto di lavoro, che risolverete con successo.

Oroscopo agosto 2026 Acquario

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

A poco a poco i pianeti si stanno allineando in modo più favorevole per voi dell'Acquario. Entro qualche settimana, non appena Saturno, il pianeta delle regole e delle restrizioni toglierà il disturbo e uscirà dalla sua orbita dissonante, la vostra vita si arricchirà di nuove emozioni. Sarete molto fortunati, anche perché Venere e Giove stanno per effettuare un transito davvero importante, ciò favorirà la realizzazione dei vostri desideri. Tutto andrà come avete previsto, solo che in alcuni casi queste affermazioni vi giungeranno più tardi. Migliorerà notevolmente il vostro legame con chi vi circonda: colleghi, vicini, amici e familiari. Un aiuto vi arriverà da queste persone, anche se in modo inaspettato.

Amore: Sin dall'inizio del mese di agosto, dopo che il pianeta Marte sarà transitato nuovamente nella vostra dodicesima casa, la vostra vita sentimentale risulterà piuttosto gratificante. Le cose andranno bene, perché sentirete che la strada che state prendendo è proprio quella che desiderate da tempo. Avrete quel fascino in più e le attenzioni dalle persone intorno a voi in questi giorni. Ma dovrete decidere in merito ad un'amicizia o una relazione che si sta sviluppando in modo parallelo e che potrebbe mettere in difficoltà la relazione con il vostro partner. Prendetevi cura della vostra situazione affettiva e non permettete a nessuno di poterla sabotare. I single avranno la possibilità di aggiungere un po' di colore alla loro vita iniziando una storia d'amore che saprà colpirli in modo particolare. È probabile, comunque, che questa vostra avventura possa essere vissuta in un'altra città o paese.

Lavoro: Lasciate che sia il destino a guidarvi. L'aspetto più importante dell'oroscopo dei nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario è sicuramente la situazione lavorativa e professionale. Per voi agosto risulterà essere un grande momento, nonostante la crisi globale in atto. Avrete voglia di fare cose nuove e ciò che farete tenderà ad andare come avevate previsto. Alcuni di voi riceveranno una promozione o un aumento di stipendio. Dovrete solamente credere di più in voi stessi e nelle vostre possibilità di successo. Finanziariamente, questo periodo sarà molto più redditizio rispetto agli altri precedenti. Troverete dei miglioramenti sensibili sugli utili, anche se, nonostante i vostri sforzi, ultimamente ci sono stati degli alti e bassi. In ogni caso, sarete in grado di arrivare alla vostra meta sul lavoro. Questo mese sarà positivo anche per gli studenti, che andranno bene nei loro studi.

Salute: La vostra salute procederà in relazione alla vostra vita affettiva. la vostra sensibilità, infatti, è strettamente collegata a ciò che vi piace, per cui lo stato generale sarà condizionato dalla buona salute dei vostri sentimenti. In generale sentirete meno lo stress ed avrete più energia e resistenza alle malattie comuni. Migliorerà anche il vostro aspetto fisico, per cui fareste bene ad avviare qualche attività ginnica. Evitate, però, i troppi sforzi. A causa di un eccessivo carico di lavoro potreste sentirvi stanchi ed esausti. Per fortuna potete disporre di un meraviglioso di supporto di amici e parenti intorno a voi, a cui vi potere rivolgere se avete bisogno di aiuto. Basta non aver paura, e chiedere ciò di cui avete bisogno.

Fortuna: I giorni fortunati di questo mese per il segno dell'Acquario, sono: sabato 8, martedì 18 e venerdì 28 agosto 2026.

CONDIVIDI

Facebook WhatsApp X
Acquario Aeronautica Militare Alexandre Dumas Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Carlo Collodi Charles Perrault Compatibilità Concorsi Cuspidi Decani Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Giove Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Lante Miele Leone Libri Louisa May Alcott Luna Luoghi Marina Militare Marte Mercurio Nettuno Oroscopo Pesci Plutone Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Rudyard Kipling Sagittario Saturno Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Tema natale Toro Trilussa Tristi Urano Venere Vere Vergine Video Vigili del Fuoco
false
ltr
item
2.3: Oroscopo agosto 2026 Acquario
Oroscopo agosto 2026 Acquario
Vivrete dei momenti molto impegnativi e, in qualche caso, potreste anche incontrare dei problemi sul posto di lavoro, che risolverete con successo.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzDTQPR2jJBDKhEdXW1ON0RPUgaoIOfsABLWttO9roVkM2_cIvl6BHEYLfFqsArYh2kKrPygmwY_QVfaL4rFB-2x6IrFmEWKCX8MRlYAW-IfGCvOW6YknacN1y86ywiCZJeT47ZjAvmqKAAb4SJ6B_yFAJadvy_Say2CyTddzhyphenhyphenE5WK7y5053IidRX3V0/s696/acquario_1_21.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzDTQPR2jJBDKhEdXW1ON0RPUgaoIOfsABLWttO9roVkM2_cIvl6BHEYLfFqsArYh2kKrPygmwY_QVfaL4rFB-2x6IrFmEWKCX8MRlYAW-IfGCvOW6YknacN1y86ywiCZJeT47ZjAvmqKAAb4SJ6B_yFAJadvy_Say2CyTddzhyphenhyphenE5WK7y5053IidRX3V0/s72-c/acquario_1_21.jpg
2.3
https://www.duepuntotre.it/2026/07/oroscopo-agosto-2026-acquario.html
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/2026/07/oroscopo-agosto-2026-acquario.html
true
6528433828354979305
UTF-8
Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare