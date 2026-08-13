Giochi di una volta che dovremmo insegnare ai nostri figli

1. Nascondino

2. Saltare la corda

3. Campana

Come costruire la "Campana", cioè, il campo di gioco:

Casella 1: Un quadrato singolo alla base;

Un quadrato singolo alla base; Caselle 2 e 3: Due quadrati affiancati;

Due quadrati affiancati; Casella 4: Un quadrato singolo;

Un quadrato singolo; Caselle 5 e 6: Due quadrati affiancati;

Due quadrati affiancati; Casella 7: Un quadrato singolo;

Un quadrato singolo; Caselle 8 e 9: Due quadrati affiancati;

Due quadrati affiancati; Casella 10: La Campana (l'ultima casella, un po' più grande, a forma di semicerchio per fare inversione).

Le regole del gioco sono molto semplici, ma richiedono equilibrio e precisione:

Il lancio: Lanciare un sasso (o un piccolo oggetto piatto) nella casella numero 1. Se il sasso tocca le linee o finisce fuori, si perde il turno; Il percorso: Saltare tutto il percorso (su un piede solo dove le caselle sono singole - con entrambi i piedi dove le caselle sono affiancate). Non si deve calpestare la casella in cui si trova il sasso; La svolta: Arrivato in cima (casella 10), fare un saltello per girarsi e tornare indietro ripetendo i salti nell'ordine inverso; Il ritorno: Fermarsi nella casella precedente a quella del sasso, raccoglierlo stando sempre in equilibrio su una gamba sola, e saltare fuori dal percorso; Il turno successivo: Nel prossimo turno si lancerà il sasso nella casella 2, e così via fino alla 10. Se si sbaglia, si passa il turno al giocatore successivo.

4 e 5. Acchiapparella e Mosca cieca

6. Corsa nei sacchi:

Quelli sì che erano bei tempi; passavamo tutta la giornata all'aperto assieme ai nostri amici, senza strumenti tecnologici. Perché non riscoprire questi giochi di gruppo che permetterebbero ai vostri figli di uscire di casa per un po' e divertirsi all'aria aperta? Rivediamo insieme i giochi dell'infanzia che dovremmo insegnare ai nostri bambini.). Si tratta di giochi in cui i vostri figli possono divertirsi facendo un po' di esercizio, rimanendo attivi, evitando lo stile di vita sedentario a cui sono esposti oggi guardando il display di un cellulare o la console di un videogioco.cercherò di ricordarvi le regole di questi giochi d'infanzia che probabilmente avete dimenticato. Scoprirete quanto sia divertente riviverli con la vostra famiglia nei fine settimana.Giocare a nascondino è uno dei grandi classici. Prima di tutto bisogna stabilite una "" (), dopodiché si farà il sorteggio (), per stabilire chi sarà il primo del gruppo che dovrà chiudere gli occhi mentre gli altri si nasconderanno. Ovviamente, per nascondersi si avrà a disposizione un tempo limite che sarà scaturito da chi "sta sotto", che conterà con calma da uno fino a dieci. Il gioco prevede che finita la conta il giocatore scelto aprirà gli occhi e dovrà scovare gli altri, cercando di tornare alla tana prima di loro.Per giocare al salto della corda servono una corda e un minimo di tre persone. Due persone terranno la corda alle estremità e la muoveranno facendola oscillare in aria da un lato all'altro (), ruotando le braccia in senso orario. Gli altri giocatori si metteranno in fila, davanti alla corda, pronti a saltarla. Questo gioco è spesso accompagnato da canzoni.Quando inizia la canzone, si comincia a saltare uno alla volta, aspettando l'attimo in cui la corda è più vicina al suolo. L'obiettivo è avanzare, saltare la corda, per poi fare il giro e rimettersi in coda alla fila. Se un giocatore calpesta la corda o inciampa, deve smettere di saltare e prende il posto di uno dei due giocatori che stavano roteando la corda, che si mettono in fila a saltare la corda, e così via.Per giocare a "" basta disegnare a terra un riquadro con 10 caselle con un gessetto. Dopodiché, si lancia un sasso nella casella 1 e saltare il percorso su un piede solo, evitando la casella occupata. Attivati alla fine, si torna al punto di partenza, raccogliendo il sasso e lanciandolo nella seconda casella. Vinche chi completa l'intero schema nel minor tempo possibile.Per realizzare lo schema del gioco all'aperto, basterà un semplice gessetto, bianco o colorato, e una superficie liscia, come l'asfalto o il cemento, oppure del nastro adesivo se il campo da gioco è il pavimento di casa ().L'acchiapparella è un gioco di movimento all'aperto, in cui servono almeno tre persone per giocare, ma è meglio essere in cinque o più. Si stabilisce chi inizia a "stare sotto" tramite una conta. Al via, i partecipanti al gioco scappano in tutte le direzioni; chi "" deve correre per toccare uno qualsiasi dei giocatori, che prenderà il suo posto.Una variante del gioco è "". Conosciuto in tutto il mondo, questo gioco stimola l'orientamento e gli altri sensi. Chi "" viene bendato al centro del gruppo e fatto girare su se stesso per disorientarlo. Al via, gli altri giocatori si muovono intorno a lui. La "" deve catturare uno dei partecipanti facendosi guidare dall'udito e dal tatto. Chi viene toccato prende il suo posto.I giocatori devono infilare entrambe le gambe in un sacco e tenerlo con le mani. La gara inizia come una normale corsa. Al via, i giocatori devono raggiungere il traguardo ognuno saltando nel proprio sacco. Non è consentito afferrare o spingere gli altri partecipanti. Il primo a raggiungere il traguardo vince. Si può variare il gioco infilandosi assieme a un compagno nello stesso sacco. I giocatori in coppia si legano le caviglie per rendere la corsa più difficile. Devono saltellare fino al traguardo, cercando di rimanere coordinati.. Provateli perché, oltre a fare un po' di esercizio e a divertirvi, contribuirete a far sì che continuino a essere tramandati di generazione in generazione.