Oroscopo luglio 2026 Vergine

Oroscopo del mese di luglio 2026 per il segno Vergine 🙎‍

(23 agosto ~ 22 settembre)

desiderate che qualcosa di nuovo entri nella vostra vita, qualcosa che vi soddisfi, che risvegli in voi nuove speranze, se lottate per questo come voi sapete lottare, sicuramente l'otterrete. Per la Vergine il mese di luglio si annuncia con grandi novità all'orizzonte. Riuscirete ad essere più pazienti del solito, entrando meglio in sintonia con le persone intorno a voi. Sotto gli influssi di Saturno, il pianeta dell'autocontrollo, la calma entrerà dalla porta principale, e questo vi consentirà di mettere meglio a fuoco i vostri obiettivi. Anche la vostra esperienza in campo finanziario avrà dei sensibili miglioramenti. Per la fine del mese sono previste buone probabilità di successi reali.A luglio il cuore della Vergine batterà un po' più forte che nei mesi passati. L'eccellente allineamento dei pianeti in questo periodo vi sarà di grande aiuto nel far sì che le cose accadano come desiderate o addirittura nel far sì che gli altri facciano ciò che volete voi. La vostra natura solitamente introversa o passiva subirà un cambiamento significativo e sarete molto più entusiasti. Riuscirete ad esternare alla persona al vostro fianco tutto ciò che vi siete sempre tenuti dentro per troppo tempo e il vostro legame potrà svilupparsi in un clima affettuoso e cordiale. Fate attenzione, perché Venere vi renderà alquanto irrequieti e distratti. Potrebbe passarvi per la testa il pensiero di lanciarvi in qualche storia d'amore alternativa, di cui, dopo, potreste pentirvene amaramente. Se invece avete il cuore ancora libero, la vostra impazienza non potrà sopportare più a lungo l'assenza di un compagno, o una compagna.Nelle prossime settimane, il settore professionale della Vergine si troverà sotto gli influssi dei pianeti Mercurio e Venere. Riceverete una grande capacità di pianificare bene le cose. Questo creerà condizioni molto favorevoli per espandere le vostre ambizioni. Una crescente apertura relazionale vi porterà fortuna, con contatti che diverranno più armoniosi e gli scambi più fluidi. È il momento di usare una maggiore diplomazia, soprattutto se svolgete un'attività in relazione con le persone. Inoltre, se ci sono modifiche da apportare alla vostra carriera, è il caso che vi affrettiate. Mercurio vi sta indicando di riprendere il vostro naturale senso pratico, soprattutto per quanto riguarda le vostre finanze. Sarebbe un peccato non utilizzare questo momento così fortunato. Riuscirete a realizzare ciò che desiderate così profondamente.I livelli di energia durante tutto il mese di luglio saranno molto bassi. Il mio consiglio è di condurre una vita sana e di adottare ogni possibile cura verso voi stessi. Nella terza decade si potrebbe abbassare un poco il morale ed aumentare la tendenza agli incidenti in generale. Per premunirsi dai rischi è necessario seguire una buona igiene. Evitate gli eccessi o qualsiasi altro fattore che potrebbe danneggiarvi. Prestate attenzione al consumo di sostanze che possono causare intossicazioni. Sarà il caso di seguire una dieta più equilibrata. Inoltre, sempre nel vostro interesse, fareste bene ad effettuare un'attività fisica o fare uno sport all'aperto.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 1, sabato 11 e giovedì 23 luglio 2026.