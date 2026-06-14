Oroscopo luglio 2026 Scorpione

Oroscopo del mese di luglio 2026 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

e al momento vi sembrerà di non avere via d'uscita, né saprete come reagire per correggerli. Le stelle indicano che l'arrivo di luglio 2026 porta con sé un periodo abbastanza difficile per i nati sotto il segno dello Scorpione. La recente distorsione di Saturno sta portando alcune sfide da superare e indica il verificarsi di piccoli problemi. Potreste avere degli alti e bassi che vi indurranno ad apportare cambiamenti al vostro modo di agire. Mantenete un atteggiamento di speranza fino a un momento più propizio per poi liberarvi delle vostre insicurezze e vivere senza timori la vostra vita.Momenti incerti in campo dei sentimenti. Per questo mese di luglio 2026 si prospettano delle criticità a livello sentimentale per molti Scorpione. Perciò, adesso che sapete che questo non è il periodo più adatto per fare i capricci, usate gli accorgimenti del caso. Se siete impegnati in una convivenza, evitate di essere troppo aggressivi con la persona che vive al vostro fianco, perché provochereste solo una maggiore irritazione e una grande distanza che poi sarebbe molto difficile da recuperare in seguito. Invitate la vostra dolce metà a fare una passeggiata sotto le stelle, ciò può rivelarsi una scelta eccellente per migliorare il romanticismo, specialmente per quei legami di non recente formazione. A quelli che invece stanno cercando la loro anima gemella, l'oroscopo consiglia di non avere troppa fretta di avviare una nuova storia. Prima di buttarvi in una nuova avventura sarà meglio che valutiate attentamente tutti i pro e i contro.Sebbene non vi troviate in un buon momento per quanto riguardano le vostre attività in generale, questo è un periodo che può permettervi di realizzare alcuni dei vostri sogni, però è necessario che agiate con maggiore accortezza e saggezza, specialmente in campo economico. Occorre che mettiate i vostri soldi in un luogo sicuro ed evitare di spendere più di quello che avete a vostra disposizione. Agite con prudenza, poiché i colpi di testa che non portano a niente di buono. La seconda quindicina potrà essere vantaggiosa se avete ben chiaro che cosa vi ha fatto fallire. Lasciatevi guidare dalla vostra intelligenza e non dal vostro impeto. Alla fine, i vostri obiettivi saranno raggiunti e vi sentirete soddisfatti del vostro comportamentoIn linea generale, voi nativi Scorpione anteponete i bisogni degli altri prima dei vostri. Forse è arrivato il momento di iniziare a prendervi più cura di voi stessi. In questo senso, ci penserà Nettuno, il quale vi trasmetterà una maggiore sensibilità emotiva. Sarà bene che prestiate una particolare attenzione al sistema respiratorio e alla circolazione del sangue, che tenta a rallentare. Da evitare assolutamente i farmaci "". Vi suggerisco di rimanere in contatto con la natura e riscoprirne il suo fascino. Oltretutto, connettervi con la natura, la montagna o il mare vi ringiovanirà ancora di più del solito.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 5, mercoledì 15 e domenica 26 luglio 2026.