Oroscopo luglio 2026 Pesci

Oroscopo del mese di luglio 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

. Abbiate fiducia nel destino, perché vi porterà cose meravigliose che daranno una nuova direzione alla vostra vita. Lasciate che gli eventi seguano il loro ritmo e troverete presto la risposta a tutte le vostre preoccupazioni. Alla fine, la fortuna sarà con voi. Fate attenzione, però, perché in questo periodo gli influssi dissonanti di Nettuno possono trasmettervi una certa inclinazione alla distrazione, quindi, per evitare incidenti sarà bene concentrarvi sui gesti abituali, come chiudere bene porte e finestre, ma anche i cassetti, oppure luce e gas.Per quanto riguarda la vita affettiva, preparatevi a qualche piccola crisi nella vostra relazione. Concentratevi sul respiro e accettate le vostre emozioni senza reprimerle, poiché in questi giorni non riceverete alcun appoggio da Venere. Anche se siete forti e sapete come controllare le situazioni, possono sorgere degli intoppi che metteranno a soqquadro la vostra vita. Cercate di resistere al proposito di cambiare partner, perché dopo ve ne pentireste e non trovereste nessuno che vi asciughi le lacrime. Dopo la prima metà del mese, quei piccoli conflitti che offuscano la vostra vita cominceranno a scomparire. Abbiate cura della persona che condivide le vostre giornate e non permettete che alcuni ostacoli alterino o cambino la direzione dei vostri passi. Se siete soli e state cercando la vostra anima gemella dovete stare in guardia, perché con i chiari di luna di luglio, il cuore si fa distratto, non ci fate caso, e senza nemmeno accorgervene rimanete chiusi nella gabbia come il topo quando va a odorare il formaggio.Sta per accadere qualcosa che vi aiuterà a realizzare il vostro vero valore. Alcuni effetti scaturiti dalla combinazione di Mercurio e Urano miglioreranno la vostra vita quotidiana durante il corso del mese di luglio. Gli influssi benefici che vi arriveranno da questi due potenti pianeti sapranno creare le condizioni favorevoli per alimentare e favorire le vostre ambizioni di carriera. Sentirete come un gran bisogno di ottenere un riconoscimento sociale e sarete consapevoli di ciò che dovete fare per riuscire ad arrivarci. Qualche problema può sorgere nel relazionarvi con i capi e le persone autorevoli, per cui si rende importante che manteniate una certa diplomazia. In ogni caso, questo è sicuramente un buon momento per chiedere un aumento di stipendio.Riguardo alla salute non ci sono astri particolarmente sfavorevoli in questo periodo per i Pesci. Tuttavia, è necessario prendersi cura delle proprie abitudini alimentari. Da evitare nel modo più categorico gli eccessi a tavola, che rappresentano il nemico più acerrimo del vostro benessere. Questo vale anche per i più giovani, che potrebbero andare incontro a problemi in questo senso se non faranno più che attenzione. Sono consigliate lunghe passeggiate che saranno di valido aiuto alla circolazione.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 9, martedì 21 e mercoledì 29 luglio 2026.