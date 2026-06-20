Oroscopo luglio 2026 Leone

Oroscopo del mese di luglio 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

. Le previsioni astrologiche del mese di luglio 2026 sono piuttosto buone per il segno zodiacale del Leone. Le relazioni con gli amici e i legami con la famiglia si faranno via via sempre più forti. Per quanto riguarda la vita personale, sociale e lavorativa, ci sono in arrivo grandi soddisfazioni che vi faranno apprezzare di più quello che avete. Perciò, non state sempre a pensare che l'erba del vicino è più verde. Fermatevi un attimo e prendete in considerazione ciò che avete conquistato fino a questo momento, che non è poco. Meriate di avere un compenso per i vostri sacrifici.A luglio potrete contare su una serie di influssi planetari costruttivi che vi daranno una maggiore energia e la serenità per riuscire a comprendere le diverse situazioni che si creeranno nelle prossime settimane. Ovviamente, la sete di pace e la stabilità saranno la vostra motivazione principale, ma dovrete superare alcune circostanze che potrebbero remare contro la vostra pace immediata. Anche la persona che vive accanto a voi sarà più incline a comprendervi meglio e le conversazioni diventeranno più fluide. Se siete in un legame difficile, nella seconda quindicina comprenderete più precisamente il punto della situazione, ciò vi farà capire se è il caso di prendere una decisione definitiva oppure no. Se invece non avete ancora la vostra anima gemella, le stelle estive vi aiuteranno ad avanzare rapidamente verso una conquista che soddisferà pienamente il vostro cuore, consentendovi di avviare una storia sentimentale davvero soddisfacente. D'altronde, voi Leoni siete dotati di un cuore generoso, ciò vi consentirà di attirare più facilmente colui o colei che corrisponde alla vostra vera personalità.Presto avrete molto da festeggiare. Ad influire in modo notevole sulla vostra vita lavorativa ci saranno Venere e Urano. che vi riempiranno di energia, dandovi la forza di cogliere nuove opportunità e assaporare il successo. Infatti, sotto gli auspici di questi due potenti pianeti si creeranno alcune condizioni assai favorevoli. Andranno bene le imprese, gli affari e le nuove collaborazioni. Il lavoro da voi svolto finora vi ripagherà con ricche ricompense e abbondanti e gratificazioni. All'inizio della terza settimana ci sarà una grande opportunità con cui potrete perfezionare voi stessi e la vostra creatività. Tutti i problemi che hanno una natura professionale o finanziaria diminuiranno gradualmente. Preparatevi ad andare incontro a un nuovo stile di vita.Riguardo al benessere del Leone, a luglio sono previsti alcuni alti e bassi, quindi, sarà prudente fare attenzione alle cose che più vi possono danneggiare. Saturno potrebbe favorire alcune allergie, soprattutto causate dall'inquinamento o da tutto ciò che riguarda il metallo, con il rischio di sviluppare disturbi alle ossa e ai denti. Cercate di organizzarvi al meglio che potete. Ripulite bene l'ambiente mettendo in ordine e profumando il luogo che più frequentate. Ai primi sintomi di malessere rivolgetevi subito al vostro medico di fiducia, in modo che possiate affrontare qualsiasi malessere non appena si dovesse presentare.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 10, sabato 18 e martedì 28 luglio 2026.