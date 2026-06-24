Oroscopo luglio 2026 Gemelli

Oroscopo del mese di luglio 2026 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

che desiderate da tempo nelle prossime settimane diventerà realtà. Vivrete esperienze arricchenti che vi aiuteranno a vedere le cose sotto una luce assai più positiva. Avrete solo bisogno di rallentare un po' dalla frenesia quotidiana e riflettere su ciò che volete mantenere nella vostra vita e ciò che volete abbandonare. Mercurio è bendisposto verso la costellazione dei Gemelli e vi aiuterà a prendere le decisioni giuste. Non vi resta che canalizzare le vostre energie nel modo più favorevole affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Un viaggio fortunato è all'orizzonte.luglio è un ottimo periodo per esprimere affetto, comprensione e gentilezza alla persona che vive al vostro fianco. Un momento critico potrebbe capitare durante l'ultima settimana del mese, a causa della posizione di Saturno non troppo favorevole nei vostri confronti. Da evitare ogni arrabbiatura con il vostro partner. Permettetegli/le di esprimere chiaramente il proprio pensiero, nonostante questo possa essere in contrasto con le vostre idee. In poche parole, cercate di evitare ogni confronto per non rovinarvi il Capodanno 2025. Per quelli di voi che sono in convivenza ma non ancora sposati, questo è il momento buono per mettere a posto i documenti presso il vostro Comune di residenza. Se siete soli, a partire dalla seconda settimana, tenerezza e dolcezza vi apriranno la porta. Varcatela con fiducia, non importa se qualcuno di voi ne potrebbe uscirne infortunato.Potrete realizzare ciò che più vi emoziona. La creatività, l'originalità e la proverbiale comunicabilità dei nati sotto il segno dei Gemelli, giocheranno un ruolo determinante in questo periodo. Il messaggero Mercurio saprà insegnarvi una lezione che vi farà comprendere quanto siete effettivamente in grado di collaborare con gli altri, riuscendo a superare qualsiasi malinteso, soprattutto con le persone con cui avete una relazione a livello di lavoro. A cominciare già dai primi giorni del mese, vi renderete conto di quanto sia importante e utile stare attenti alle necessità e alle idee delle persone intorno a voi. In altre parole, tutto si svilupperà in modo favorevole, e voi potrete guardare il futuro con più fiducia.In questo momento, il settore benessere della costellazione dei Gemelli, è controllato dalla vitalità planetaria più positiva. Sarete nella forma migliore. Tuttavia, è probabile che il vostro lato emotivo si manifesti in modo piuttosto negativo e potreste ritrovarvi a dare eccessiva importanza agli aspetti negativi delle cose. Senza una ragione apparente, a luglio vi sentirete un po' giù o malinconici, e vorrete stare solo con le persone che amate di più. Perciò, cercate di riposare di più e pensate solamente a rilassarvi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 1, sabato 11 e martedì 28 luglio 2026.