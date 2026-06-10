Oroscopo luglio 2026 Capricorno

Oroscopo del mese di luglio 2026 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Approfittate invece degli aspetti favorevoli che state ricevendo da Giove per riempirvi di energia positiva e accogliete i cambiamenti in arrivo, perché saranno molto positivi per il vostro futuro. Non dimenticate che nelle prossime settimane Mercurio e Urano saranno assai favorevoli verso il vostro cielo, e, quindi, preparatevi per un rinnovamento importante. È possibile che verso la metà del mese vi giungerà una notizia importante che aspettavate da tempo. Combattete per ciò che sognate, senza esitazione, con determinazione. Vedrete come nulla vi resisterà e otterrete ciò che desiderate.Sebbene le stelle siano attualmente allineate formando aspetti particolarmente armoniosi e positivi, nelle prossime quattro settimane potrebbe non essere così meraviglioso come sperate. Potreste addirittura dover affrontare qualche delusione a livello sentimentale. Per questo motivo, fareste bene a mettere la vostra vita affettiva in prima linea nelle vostre preoccupazioni, poiché in quest'oroscopo di luglio sono previsti dei momenti piuttosto burrascosi. In particolare, la vostra continua gelosia potrebbe ostacolare la serenità e la tranquillità della convivenza, causando non pochi problemi e stupide incomprensioni con il partner. Lasciate da parte i vostri egoismi che intralciano il buon andamento della vostra relazione. È necessario apportare delle modifiche il prima possibile. Anche se le cose non vanno esattamente come volete voi, accettatele e conviveteci, solo così troverete la felicità. Se siete ancora single e avete difficoltà a trovare l'amore, concentrate le vostre energie solo su quelle relazioni in grado di garantirvi soddisfazioni reali.Nel corso del mese di luglio si prevede un'accelerazione nella vostra vita lavorativa. Questo succede perché gli influssi superbi di Urano stanno aumentando il vostro bisogno di ottenere riconoscimenti, e ciò vi aiuterà a far fronte ai cambiamenti che non mancheranno dal verificarsi. Avete tirato fuori tutte vostre energie nelle vostre attività quotidiane e adesso il vostro zelo tende a suscitare pettegolezzi. Ciò non vi deve stupire più di tanto, ma occorre che andiate avanti senza formalizzarvi. A breve, Mercurio vi spingerà ad affrontare con il maggiore tenacia gli incontri di lavoro. Non sprecate il vostro tempo per mostrare le vostre strategie a tutti quelli che ruotano intorno a voi. Le vostre esigenze primarie non possono più aspettare.Le vostre energie sono stabili grazie agli aspetti positivi di Giove e Mercurio che vi assistono e vi rendono più resistenti rispetto ai mesi precedenti. Ci saranno meno alti e bassi e più energia per affrontare meglio i capricci della vita. In concreto, aumenterà il tono muscolare, energizzando la mente e la vostra creatività. Di contro, sarete più sensibili del solito ai microrganismi trasportati dal vento. È chiaro che dovrete prendere delle precauzioni nell'affrontare il clima estivo, ma, soprattutto, consumate almeno due litri di acqua al giorno. Non aspettate di avere sete per bere, specialmente se vi trovate vicino alla costa o svolgete attività all'aperto.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 3, mercoledì 8 e lunedì 27 luglio 2026.