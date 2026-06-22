Oroscopo luglio 2026 Cancro

Oroscopo del mese di luglio 2026 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

l'eccellente armonia interplanetaria che prevarrà nel cielo di luglio, un influsso avverso di Saturno potrebbe indurvi a pensieri ed emozioni negative. Sentirete di voler dare una svolta alla vostra vita, ma dovrete prendere il controllo della situazione. In particolare, alcune circostanze rivelano che nelle prossime settimane i nati sotto il segno del Cancro dovranno attraversare non pochi ostacoli causati da qualcuno che si mostrerà amico ma che non è. La cosa più importante per voi sarà di resistere al condizionamento di questa persona che non rispetta i vostri valori fondamentali. State attenti, pur rimanendo cortesi.Il mese di luglio segna l'inizio di una nuova fase che potrebbe produrre alcuni cambiamenti, anche drastici, nella vita sentimentale di molti Cancro. In pratica, sono gli influssi prevalentemente negativi di Saturno che nei prossimi giorni produrranno alcuni risultati indesiderati. Le relazioni diventeranno tese e sopraggiungeranno delle difficoltà di comprensione con la persona che vive accanto a voi. Tutto questo causerà turbamenti nell'armonia sentimentale della coppia. Se notate che tali situazioni stanno già cominciando ad avverarsi, allora dovete riprendere il controllo dei vostri sentimenti. Per non correre rischi inutili, cercate di essere più pazienti con la vostra dolce metà, altrimenti potrebbe iniziare ad allontanarsi da voi. Se siete single, non sprecate il vostro tempo cercando l'amore di qualcuno con cui non avete nessun punto in comune. C'è una persona vicino a voi che vi può dare ciò di cui avete bisogno, ma dovrete dargliene la possibilità.In questi ultimi mesi avete lottato contro tutto e tutti per migliorare la vostra situazione lavorativa e finanziaria, e a breve potrete finalmente gioire del successo dei vostri sforzi. Anche se, nonostante tutto, non vi sentirete pienamente soddisfatti. Ciò sarà dovuto agli influssi di Saturno, il pianeta che disciplina, dei limiti e delle lezioni di vita necessarie per la crescita personale, che vi renderanno più insofferenti del solito. In ogni caso, il periodo non sarà affatto sfavorevole, ma se state pensando a un cambio di attività, sarà meglio attendere dei segnali che assicurino una maggiore affidabilità riguardo al nuovo lavoro prima di lasciare quello vecchio. Il vostro oroscopo vi invita a fare attenzione e a non investire tempo e denaro in un progetto che non vi appare completamente chiaro. I successi, o le conquiste, arriveranno comunque, ma dovrete solo impegnarvi un po' di più per ottenerli.Preoccuparsi troppo vi indebolisce. Problemi agli occhi e ai denti sono alcune delle complicazioni possibili in questo periodo soprattutto per quei Cancro appartenenti alla prima decade del segno. Tuttavia, una volta trascorsi i primi giorni di luglio, gli indici delle vostre energie saliranno in alto come foste alimentati da una centrale elettrica. Cercate di rilassarvi e di apprezzare ciò che avete, così non rimarrete intrappolato in una spirale di stress che può avere ripercussioni sul vostro benessere. Moderate il vostro comportamento a tavola ed evitate gli eccessi di cibo. La pratica regolare di uno sport, o di una costante attività fisica, è uno dei migliori investimenti che voi possiate fare per la vostra salute psicofisicaI vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 5, mercoledì 15 e sabato 25 luglio 2026.