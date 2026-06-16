Oroscopo luglio 2026 Bilancia

Oroscopo del mese di luglio 2026 per il segno Bilancia ⚖

(23 settembre ~ 22 ottobre)

, perché stanno per arrivare dei cambiamenti nella vostra vita che vi renderanno molto felici. Per tutti i nati nel segno zodiacale della Bilancia, luglio si prepara ad aprirsi con tutti i crismi. L'energia si rinnoverà e anche la vitalità si farà più forte. La socievolezza e la comunicazione di cui disporrete nelle prossime settimane vi porteranno a essere più loquaci ed espansivi del solito. Aumenterà l'empatia tra voi e le persone che vi sono vicine. Con loro riuscirete a comunicare creando una connessione immediata. Esprimetevi con quell'onestà intellettuale che vi caratterizza ed evitate la presunzione; questo renderà le vostre argomentazioni molto più autorevoli e persuasive.Non c'è dubbio che luglio sarà un mese portatore di miglioramenti nelle vostre relazioni sentimentali, nonché un buon momento per recuperare gli affetti di moltissimi innamorati delusi e/o abbandonati di segno zodiacale Bilancia. Nelle prossime settimane, le condizioni astrali saranno piuttosto favorevoli al vostro cielo astrologico, perciò è chiaro che vi stiate avvicinando a un periodo in cui molte divergenze saranno risolte e la vita a due si avvierà al dialogo e alla comprensione. Finalmente vedrete i risultati di tutto l'impegno che avete dedicato a risolvere quei problemi che da tempo vi preoccupano. Sapete bene che quando vi mettete in testa qualcosa, la vostra forza interiore vi spinge a lottare e a non arrendervi. Sotto questi influssi astrali vi sentirete più forti e nulla e nessuno vi resisterà. I cuori solitari non dovranno disperarsi ancora a lungo, perché Cupido ha già pronto una freccia nel suo arco ed è in attesa di colpire con precisione il cuore della persona che vi attrae. Finalmente, potrete vivere una storia come piace a voi.La vita lavorativa e/o professionale della Bilancia sta per avviarsi su una strada più scorrevole del solito e con un passo più sicuro. A partire dalla seconda settimana inizierà un periodo assai fruttuoso per voi, dato che Mercurio, il pianeta della comunicazione, sarà molto bendisposto con la vostra area zodiacale. Anche Giove e Plutone vi aiuteranno a migliorare nelle vostre attività. Questo mese di luglio potrebbe rivelarsi portatore di una buona notizia anche per coloro che stanno cercando un lavoro oppure lo hanno recentemente perso, riportandoli verso una nuova fiducia e la speranza di un futuro più luminoso. Perciò, se state pensando di avviare qualche cambiamento nella vostra vita per sentirvi più soddisfatti, questo è il momento di realizzare cose nuove, perché la fortuna è dalla vostra parte.Non lasciatevi affascinare dalle pubblicità di questo periodo estivo facendo acquisti frettolosi, perché ve ne pentireste in seguito. Fermatevi per un istante in questo trambusto "" che vi rende frenetici. Avete tempo per preparare le valigie, gestire le prenotazioni, programmare gli itinerari e sistemare le ultime faccende prima di staccare la spina. Cercate di trovate un angolo di spazio da dedicare a voi, come regalarvi i biglietti per uno spettacolo o fare una passeggiata. In ogni caso, qualunque tecnica di rilassamento sarà ottima per alleviare la tensione che di solito voi della Bilancia finite per somatizzare e trasformare in malessere.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 4, domenica 19 e venerdì 24 luglio 2026.