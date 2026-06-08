Oroscopo luglio 2026 Acquario

Oroscopo del mese di luglio 2026 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

. Qualcosa che desideravate da tempo si avvererà inaspettatamente. Questo riguarderà la vostra vita personale, ma toccherà anche la vostra sfera sociale e persino le questioni lavorative. Vivrete un periodo di grande ispirazione. State solo attenti alla dissonanza di Mercurio, perché può indurvi a fare delle scelte sbagliate basate sull'istinto e non su un sensato ragionamento. Il "" sembra in disarmonia con l'area astrologica dell'Acquario, per cui qualcosa potrebbe non andare come sperate. Ecco perché farete bene a prestare più attenzione agli investimenti finanziari, come l'acquisto di una casa o di altri beni.Attraverso i recenti sconvolgimenti nel legame affettivo, avete imparato a vedere la vostra vita sentimentale con un occhio più sobrio. Forse è necessario che mettiate da parte qualcuna delle vostre paure, in modo da poter guardare con maggiore attenzione i veri colori della persona che vi sta accanto. Vi accorgerete che si sta concludendo un capitolo e se ne sta avviando uno nuovo, più allegro e gioioso. Infatti, sotto gli influssi benefici di Venere, il vostro aspetto esteriore sarà in armonia con il vostro cuore. Alcune circostanze vi spingeranno ad esaltare l'istinto emozionale, portandovi più vicini alla vostra vera natura. Sarete in grado di esprimere ad alta voce i vostri sentimenti alla persona che vive al vostro fianco. Se siete single, scoprirete molte nuove opportunità se vi lascerete guidare dalle vostre emozioni. Il vostro oroscopo consiglia di vivere pienamente il presente piuttosto che pianificare il futuro.Vi sentirete più forti e sicuri di voi del solito. Il mese di luglio 2026 sarà un momento ottimale per ricevere buone notizie o per migliorare la vostra situazione economica. Questo periodo dell'anno sarà particolarmente positivo e appagante per i nati nel segno zodiacale dell'Acquario, nelle questioni di lavoro, soprattutto se si tratta di prendere iniziative, cominciare una nuova attività o lottare per raggiungere un obiettivo che avete sempre desiderato. Gli ultimi giorni del mese saranno un po' difficili per quanto riguarda il settore professionale, a causa della brutta posizione di Mercurio che vi complicherà un po' le cose. Forse dovreste decidere di fare un passo indietro, così da rivedere meglio i vostri progetti. Ciò vi consentirà di avere un migliore risultato attraverso una visione più accurata delle vostre attività, soprattutto se siete avviati in una professione scientifica, o legata al pubblico.Lo stato di benessere in generale sarà abbastanza equilibrato durante tutto il mese di luglio 2026. Occorre però che restiate sempre vigili ed evitiate qualsiasi piccolo incidente che potrebbe verificarsi durante un'attività sportiva o nello svolgimento di lavoro artigianale. Cercate di non superare i vostri limiti. Il riposo è essenziale per il recupero nervoso ed emotivo. Non trascurate di inserire degli alimenti freschi nella vostra dieta. Il periodo natalizio migliorerà la vostra forma fisica in modo naturale.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 7, lunedì 20 e venerdì 31 luglio 2026.