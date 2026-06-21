Morale della favola: coloro che deridono sconsideratamente i più saggi o i più forti spesso attirano risposte ben più pungenti e beffarde.
La presa in giro al cantiere navale
Esopo al cantiere navale è una famosa favola in cui lo stesso favolista greco ne è il protagonista. Preso in giro dai carpentieri che lavoravano all'arsenale, egli rispose con tono arguto e altrettanto scherzoso, raccontando loro il mito di Zeus e della creazione.
Esopo
Ma prima di proseguire con questa bellissimo racconto, conosciuto in tutto il mondo, vediamo chi era Esopo.
La vita di Esopo è stata un grande enigma. A causa dell'epoca lontana in cui ha vissuto, gli elementi biografici sono piuttosto vaghi, al punto che alcuni storici hanno persino dubitato della sua esistenza. Tuttavia, attraverso i suoi scritti, è stato possibile ricostruire alcuni eventi e colmare le lacune della sua vita con determinate ipotesi.
Di certo si sa che, per buona parte della sua vita, Esopo è stato uno schiavo vissuto nella regione di Samo. Una leggenda vuole che, al suo arrivo al mercato degli schiavi, il suo prezzo raggiunse livelli esorbitanti, grazie al suo grande talento di scrittore, che spinse molti facoltosi del tempo a contenderselo.
Ritornando alla favola che vi stavo raccontando: un giorno, durante il suo tempo libero, Esopo andò in visita a un cantiere navale. Gli operai presenti iniziano a prenderlo in giro, stuzzicandolo e sfidandolo a replicare alle loro provocazioni.
Anziché adirarsi, il favolista greco rispose raccontando un mito, spiegando che in origine il mondo era composto solo da caos e acqua. A un certo punto, il dio re dell'Olimpo ordinò alla terra di bere tutta l'acqua del mare in tre riprese. Al primo sorso riemersero i monti; alla seconda bevuta riaffiorarono le pianure.
Infine, Esopo concluse la sua provocazione, dicendo: "Se la terra decidesse di bere per la terza volta, il vostro mestiere di costruttori navali diventerebbe del tutto inutile".
La favola insegna che chi deride o provoca i più forti rischia di attirare su di sé guai e ritorsioni ben più gravi del previsto.
Se vuoi approfondire le diverse versioni di questa e di altre narrazioni, puoi consultare le favole di Esopo, esplorando l'etichetta dedicata, dove troverai i testi completi e le morali di tutti i grandi classici esopici.