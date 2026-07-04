Il Serpente e la Sega: La Favola di Esopo sull'Ira Cieca

Il Serpente e la Sega

Esopo

La storia di un Errore Fatale

Scegliamo con cura le nostre battaglie

Spesso ci comportiamo come il serpente:

Reagiamo d'impulso alle provocazioni o alle offese, trasformando piccoli incidenti in enormi drammi.

d'impulso alle provocazioni o alle offese, trasformando piccoli incidenti in enormi drammi. Alimentiamo discussioni tossiche (specialmente sui social media) solo per l'orgoglio di voler avere l'ultima parola.

discussioni tossiche (specialmente sui social media) solo per l'orgoglio di voler avere l'ultima parola. Tratteniamo il rancore, senza capire che l'odio fa male prima di tutto a chi lo prova, proprio come la stretta del serpente sulla lama.

hanno il potere straordinario di rimanere attuali anche millenni dopo la loro scrittura. Tra i tanti racconti attribuiti a, ce n'è uno in particolare che descrive in modo perfetto una delle trappole psicologiche più distruttive dell'essere umano: l'incapacità di controllare la propria rabbia. Parliamo della celebre storia de "", una metafora potente sul pericolo del rancore.si svolge all'interno della bottega di un falegname. Calata la notte, le luci si spengono e la falegnameria rimane deserta. È in quel momento che un serpente striscia all'interno del locale in cerca di cibo., il rettile passa accidentalmente sopra una sega metallica lasciata sul pavimento e si procura un piccolo taglio. Avvertendo un acuto dolore, l'animale non comprende che si tratta di un oggetto inanimato e di un banale incidente. Al contrario, convinto che l'attrezzo lo stia attaccando deliberatamente, reagisce d'impulso e si gira di scatto per mordere la lama., causandogli una grave ferita alla bocca. Sentendosi ulteriormente minacciato e ferito nell'orgoglio, l'ofide si fa accecare da un'ira furiosa. Nel tentativo disperato di soffocare e distruggere il suo apparente nemico, decide di sferrare l'attacco finale, avvolgendosi con tutta la sua forza attorno al corpo affilato della sega." pensa tra sé il rettile, convinto di avere il controllo della situazione. Più l'animale stringe la morsa per vendicarsi, più i denti d'acciaio gli lacerano profondamente il corpo. Nonostante il dolore atroce e il dissanguamento, il serpente si rifiuta di mollare la presa, schiavo del proprio desiderio di vendetta. Alla fine, il rettile muore a causa delle ferite che si è inflitto da solo.serve a farci riflettere su come l'odio o il desiderio di rivalsa ci rendano ciechi, portandoci a combattere battaglie che non possiamo vincere. La sega non ha fatto nulla per ferire il serpente. In realtà, è stata la reazione violenta e impulsiva di quest'ultimo a decretare la sua stessa fine., è più saggio scegliere con cura le battaglie da combattere. Imparare a ignorare le situazioni pericolose. In questi casi, non reagire non è un segno di debolezza, ma la prova di grandissima intelligenza emotiva.