i 6 segni più divertenti dello zodiaco

Tutti cercano la loro compagnia!

I sei leader indiscussi dello zodiaco in fatto di umorismo sono:

, i segni più divertenti si distinguono per la loro agilità mentale, il carisma e la spontaneità nel far ridere gli altri. Sono comici nati grazie alla loro arguzia, e un ottimismo contagioso, in grado di trovare il lato divertente in ogni situazione.tutti quanti noi abbiamo chi più e chi meno una vena comica, non si può negare che, astrologicamente parlando, alcuni dei segni zodiacali siano più divertenti e spiritosi di altri, poiché hanno la tendenza a fare battute molto più facilmente, strappando un sorriso perfino a coloro che cercano di darsi un contegno per apparire persone serie.Padroni dell'ironia e dei giochi di parole, molto probabilmente lo si deve alla loro doppia personalità, ma di certo i Gemelli sono dei comici nati. Metteteli in un luogo chiuso () pieno di sconosciuti e usciranno dopo moltissimo tempo, con il pubblico che li implorerà di tornare per raccontare altre storie divertenti.Rapidi nel ribattere, i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario sanno trovare l'umorismo giusto in ogni situazione. La loro incondizionata mancanza di filtri li rende capaci di destreggiarsi a una festa tra amici, con una sola frase o anche cento, nello sghignazzo totale dei presenti.Qualcuno potrebbe descrivere il senso dell'umorismo dell'Acquario come "" o addirittura "", ma è semplicemente il modo con cui questi nativi sono stati programmati alla nascita. Le loro battute possono essere sconcertanti, ma una volta superato il turbamento iniziale, comincerete a ridere a crepapelle.Appartenere a uno dei segni più socievoli dello zodiaco gioca a favore dei Bilancia. Ovviamente, aiuta anche il fatto che questi nativi abbiano una vena fantasiosa e creativa, il che significa che non dovranno mai ripetere la stessa barzelletta due volte, giacché hanno sempre una nuova storia divertente da raccontare.Spesso i nati sotto il segno malinconico del Cancro prendono la vita troppo sul serio, ma rimarrete sorpresi nello scoprire che di tanto in tanto si affidano a facezie imbarazzanti per uscire dal loro guscio. Non prendetela sul personale, perché la loro emotività fa sì che la gente non capisca subito le loro battute.Se state per uscire con uno Scorpione farete bene a rispolverare la vostra armatura e a proteggervi, poiché la loro sorprendente capacità di dire esattamente ciò che pensano rende le loro battute molto piccanti e spesso si basano su doppi sensi o sulla sorpresa.