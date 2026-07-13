Ecco le frasi migliori e i proverbi buddisti più belli, e sotto, tra parentesi, il loro significato:

offrono insegnamenti sul distacco, la compassione, il momento presente e la pace interiore. Queste massime invitano alla riflessione per raggiungere una vita più calma e consapevole, distillando l'essenza di questa antica filosofia orientale., anche solo per curiosità, è una lezione di vita che contribuisce sempre positivamente alla nostra comprensione del mondo. Per questo, noi di Due Punto Tre abbiamo raccolto questi 51 splendidi proverbi buddhisti con importanti insegnamenti per raggiungere la pace interiore. Sono lezioni di vita che siamo convinti cambieranno la tua vita.A cosa serve l'eloquenza di una persona se poi non mantiene le promesse?Aggrapparsi alla rabbia è come afferrare un tizzone ardente; alla fine sei tu che ti bruciAnche le persone intelligenti si comporteranno in modo sciocco se non si impegnano a migliorare se stessiBisogna parlare solo quando le proprie parole non causano rammarico o feriscono gli altriChi crede di potercela fare, ce la faràChi possiede pazienza e amore è sempre fortunato, amato e feliceChi si crede saggio è veramente uno stoltoCi sono solo due errori che si possono commettere nel cammino verso la verità: non iniziare e non arrivare fino in fondoCi sono tre cose che non possono essere nascoste: il sole, la luna e la veritàCon i nostri pensieri, creiamo il mondoDai, anche se non hai moltoÈ facile vedere i peccati degli altri, ma è difficile vedere i propriÈ meglio sbagliarsi mille volte scambiando un ladro per un santo, piuttosto che una sola volta scambiando un santo per un ladroEsistono molti insegnamenti al mondo, ma niente potrà aiutare chi si è incatenato da soloIl dolore è inevitabile ma la sofferenza è facoltativaIl più grande nemico nella vita di un uomo è sé stesso[next] In ogni battaglia, sia i vincitori che i vinti perdonoLa felicità non arriverà mai a chi che non apprezza ciò che già haLa persona più ricca non è quella che ha di più, ma quella che ha bisogno di menoLa radice della sofferenza è l'attaccamentoLa tua mente è tutto. Diventi ciò che pensiLe buone intenzioni sono sterili se non le mettiamo in praticaLo stolto che si rende conto della propria stoltezza è saggioL'odio non può vincere l'odio. Solo l'amore può vincere l'odio. Questa è una legge eternaL'odio non si estingue con l'odio, ma con l'amoreMigliaia di candele possono essere accese da una sola candela, e la sua vita non si accorceràNon cercare di costruire la tua felicità sull'infelicità altrui. Altrimenti affogherai nel rancoreNon ferire gli altri con ciò che causa dolore a te stessoNon importa quante parole sagge tu legga, non importa quante ne pronunci, a cosa ti servono se non le metti in pratica?Non prestare attenzione a ciò che fanno o non fanno gli altri; presta attenzione a ciò che fai o non fai tuNon puoi cambiare il mondo, ma puoi cambiare il tuo atteggiamento verso di essoNon rendere male per male, altrimenti il male non avrà mai fineNon sarai punito per la tua rabbia, ma a causa della tua rabbia sarai punitoNon soffermarti sul passato, non sognare il futuro: concentra la tua mente sul presente[next] Osservando te stesso, osservi gli altri. Osservando gli altri, osservi te stessoPace e armonia sono dentro di te, non cercarle fuoriPrenditi cura dell'esterno tanto quanto dell'interno, perché è un tutt'unoQualsiasi attaccamento eccessivo a tutto ciò che è terreno è fonte di sofferenzaQuando la mente è serena, la gioia ti segue come un'ombra e non ti abbandona maiRallegrati perché ogni luogo è qui e ogni momento è adessoSe la tua compassione non include te stesso, è incompletaSe non cambiamo direzione, potremmo ritrovarci al punto di partenzaSe stiamo andando nella direzione giusta, non dobbiamo far altro che continuare a camminareSe ti preoccupi di una singola foglia non sarai in grado di vedere l'intero alberoSe trovi un critico saggio che ti fa notare i tuoi difetti, seguilo come se avessi trovato un tesoro nascostoSe vale la pena fare qualcosa, falla con tutto il cuoreSe vuoi raddrizzare gli altri deve prima raddrizzare te stessoSi perde solo ciò a cui ci si aggrappaSiate gentili con i giovani, compassionevoli con gli anziani, tolleranti con i deboli e con chi sbaglia. A un certo punto della vostra vita sarete, o sarete stati, ognuno di questiUna delle abilità più utili nella vita è la capacità di dimenticare in fretta tutto ciò che è negativoUno stolto guidato dalla propria stupidità, è spesso consumato dalla propria iradesideri approfondire la saggezza buddista, fammi sapere quale di questi argomenti ti interessa di più.