Bellezza e Bruttezza si incontrano al mare

Il potere dell'effetto alone (o halo effect):

è la prima lente attraverso la quale gli altri ci vedono. Spesso bistrattata come sinonimo di superficialità, in realtà, la prima impressione è uno strumento di orientamento e comunicazione immediato. Il suo valore è duplice: se da un lato ci permette di decodificare la realtà in tempi rapidi, dall'altro rischia di imprigionarci in stereotipi che poi rimangono impressi per sempre nella nostra mente.tende a semplificare un contesto complesso usando scorciatoie cognitive. Una di queste è l'effetto alone per cui la percezione positiva o negativa su un singolo tratto () finisce per influenzare l'opinione in generale che ci facciamo di una persona. L'apparenza diventa quindi una forma di linguaggio non verbale che ci porta automaticamente a considerare (), una persona attraente come intelligente, simpatica e affidabile., questa è solo la soglia d'ingresso, giacché, se l'apparenza cattura l'attenzione iniziale, sono l'autenticità, le competenze e i contenuti a costruire relazioni solide e durature nel tempo., andiamo avanti con il racconto di oggi in cui "" e "" sono i personaggi di questa storia di fantasia che invita alla riflessione sulla percezione e sul valore che di solito attribuiamo all'apparenza:una giornata in cui il cielo e il mare si contendevano il primato in sfumature di colore blu, Bellezza e Bruttezza si incontrarono sulla riva di un mare calmo e scintillante.in movimento mormorava antichi segreti mentre le due figure fissavano ognuna il riflesso distorto dell'altra., Bellezza, faceva sembrare che l'aria danzasse intorno a lei. Fu il momento in cui l'ordinario divenne straordinario, e la vita stessa si trasformò in un componimento inaspettato. Bellezza propose un bagno nelle acque cristalline. Bruttezza, la cui presenza era tanto inquietante quanto affascinante, accettò con un sogghigno beffardo.. Bellezza nuotava con eleganza; ogni suo movimento era una poesia visiva, mentre Bruttezza si muoveva con una determinazione che sfidava il suo aspetto., Bruttezza, astuta e determinata, uscì dall'acqua e, senza esitare, prese gli abiti di Bellezza e li indossò. Assumendo un aspetto radioso e rinnovato, se ne andò., ignara dell'inganno, emerse dall'acqua con la grazia di un bocciolo di fiore all'alba. Nello scoprire che i suoi abiti erano scomparsi, il suo cuore fu colmo di smarrimento.. Infine, rassegnata, si vestì con quelli lasciati da Bruttezza, che le pendevano addosso come un'ombra che non le apparteneva., nel suo continuo viaggiare, Bellezza, nascosta sotto un velo di incomprensione, cammina tra noi. Alcuni la guardano senza vedere al di là del suo apparente travestimento. Altri, con uno sguardo più profondo, riconoscono nei suoi occhi la luce pura che non può essere celata., Bruttezza, adornata dalla falsa luce della bellezza esteriore, abbaglia coloro che vedono solo l'esteriorità di una persona. Ma c'è chi, osservandola meglio, percepisce la mancanza di armonia tra il suo aspetto esteriore e l'essenza che risiede al suo interiore.