Una lezione di onestà

Finalmente l'anno passò e tutti i giovani dirigenti dell'azienda portarono le loro piante al titolare per un'ispezione.

, ormai prossimo alla pensione, decise che era giunto il momento di designare un successore per la sua azienda. Invece di scegliere uno dei suoi direttori o uno dei suoi figli, decise di fare qualcosa di diverso. Riunì tutti i giovani dirigenti della sua azienda e disse: ""., ma il proprietario dell'azienda continuò: ""., che, come tutti gli altri, ricevette un seme. Tornato a casa, raccontò tutto con entusiasmo alla moglie. Lei lo aiutò a procurarsi un vaso, del terriccio e del concime naturale, e lui piantò il seme. Ogni giorno lo innaffiava e controllava se fosse cresciuto. Dopo circa tre settimane, gli altri dirigenti iniziarono a parlare dei loro semi e delle piantine che stavano iniziando a crescere., ma non cresceva mai nulla. Passarono tre settimane, quattro settimane, cinque settimane, ancora niente. Gli altri non facevano altro che parlare delle loro piante, ma Giulio non ne aveva una e si sentiva un fallito.e non si vedeva ancora nulla nel vaso di Giulio. Era convinto di aver fatto appassire il suo seme. I suoi colleghi avevano piante alte, ma lui non aveva niente. Giulio non disse a nessuno del suo fallimento. Desiderava tanto che il seme crescesse, per cui continuò ad annaffiare e concimare il terreno., Giulio aveva chiesto a sua moglie di procurargli un vaso con una pianta qualsiasi, ma lei gli disse di essere sincero su cosa fosse accaduto. Giulio si sentì male, sapeva che sarebbe stato il momento più imbarazzante della sua vita, ma sapeva anche che sua moglie aveva ragione. Portò il suo vaso vuoto nella sala riunioni., rimase stupito dalla varietà di piante coltivate dagli altri dirigenti. Erano bellissime, di tutte le forme e dimensioni. Giulio posò il suo vaso vuoto sul pavimento e molti dei suoi colleghi risero, alcuni provarono compassione per lui., si guardò intorno e salutò i suoi giovani dirigenti.. "", disse l'imprenditore, continuando: ", l'uomo vide Giulio in fondo alla stanza con in mano il suo vaso vuoto. Chiese alla sua segretaria di portarlo davanti a lui. Giulio era terrorizzato. Pensò: "Il Capo sa che sono un fallimento. Forse adesso mi farà licenziare...", quello gli chiese cosa fosse successo al suo seme. Giulio gli raccontò la verità., tranne a Giulio. Guardò prima lui, poi tutti gli altri, quindi, indicandolo, annunciò ai giovani dirigenti: "Ecco il vostro prossimo Amministratore Delegato. Si chiama Giulio!". Non era nemmeno riuscito a far crescere il suo seme. "" Chiesero gli altri., l'anziano disse: "ci incoraggia a essere consapevoli del nostro comportamento, comprendendo che la verità, sebbene a volte difficile, non tradisce mai e produce sempre un "" positivo. La metafora è applicabile sia alla vita personale che professionale, dove si raccolgono i frutti della sincerità e della dedizione, come menzionato in questa riflessione sulla vita.