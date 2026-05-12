Oroscopo giugno 2026 Sagittario

Oroscopo del mese di giugno 2026 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

e vi offrono occasioni per fare conoscenze nuove. Il vostro intuito vi guiderà e vi aiuterà a comprendere situazioni che a volte vi sfuggono a causa del vostro pensiero eccessivamente fiducioso. Verso la fine del mese potreste vivere momenti caratterizzati da una dolce e pacata tristezza, spesso accompagnata da sfiducia o malinconia. Non lasciate che lo scoraggiamento prenda il sopravvento e affrontate le vostre questioni con una prospettiva positiva. Vedrete come tutto cambierà all'istante. Dedicate del tempo a ciò che vi piace.: Grazie agli aspetti favorevoli di Mercurio, sarete particolarmente stimolati e in grado di smussare quegli spigoli che stanno influenzando negativamente la vostra relazione. Stanchi che le cose non vadano come vorreste, riprenderete il controllo della vostra vita e, finalmente, tutto ciò che è rimasto bloccato si muoverà. Sarete in grado di risolvere le questioni familiari e la pace tornerà nella vostra vita. Fidatevi del vostro istinto e non sbaglierete. Se state aspettando che l'amore faccia il suo ingresso nella vostra vita, nelle prossime settimane, con Venere armonica verso la vostra area zodiacale, sarà il momento ideale. Prendete l'iniziativa e parlate chiaramente alla persona che vi piace così tanto. Avrete la possibilità di aggiungere un nuovo colore alla vostra vita. Tuttavia, non siate impazienti e cercate di non dare via il vostro cuore troppo facilmente. Non è facile prevedere il risultato di questa nuova avventura, anche se al momento ci sono tutte le carte a posto che indicano ottime possibilità di trovare la vostra anima gemella. Sta solo a voi decidere se prendere o lasciare questa occasione.Il mese di giugno può rivelarsi un periodo un po' difficile per i nati sotto il segno del Sagittario. Non mancheranno alcuni momenti di crisi, con problemi o situazioni di disordine in relazione a questioni finanziarie. Se riuscirete a mantenere la calma nei momenti difficili, avrete fatto molta strada. Perciò, anche se vi sembra che sul fronte professionale vi sia una certa stagnazione, cercate di rilassarvi in modo da evitare inutili stress mentali. Resistete alla tentazione di cambiare lavoro su un impulso spinto da un sentimento di delusione. Una volta fuori da questo periodo arriverà il tempo buono, con un ottimo periodo per una crescita in verticale e un miglioramento della vostra carriera. Verso la fine del mese, Mercurio in armonia con il vostro segno attiverà la vostra intelligenza e vi offrirà un'ottima opportunità per raggiungere accordi, sostenere esami e partecipare a colloqui di lavoro.Nella prima decade di giugno il livello di energia del Sagittario sarà abbastanza soddisfacente ed è improbabile che si verifichi qualche malanno. Nella seconda decade potrebbe riaffiorare qualche vecchio dolorino, mentre eventuali vecchi o nuovi problemi raggiungeranno il loro apice verso la fine del mese, quando vi sentirete stanchi e forse esauriti. In generale, questo sarà un periodo molto stressante. Vi consiglio caldamente di concedervi una vacanza. Consideratelo come un investimento su di voi, perché voi valete.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 11, venerdì 19 e domenica 28 giugno 2026.