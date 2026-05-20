Oroscopo giugno 2026 Leone

Oroscopo del mese di giugno 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

non saranno facili per molti nati sotto il segno zodiacale del Leone, giacché alcuni ricordi del passato vi torneranno alla mente portandovi un po' di sconforto. La regola generale, quando si verificano eventi astrologici avversi che rendono scuro il vostro cielo, è quella di evitare di prendere decisioni importanti che possono cambiare il corso del vostro futuro. In ogni caso, non c'è assolutamente alcuna necessità di sospendere quei progetti che già avete in corso. Anzi, sarà proprio nei prossimi giorni che avrete più consapevolezza delle vostre forze per portare un rinnovamento positivo nell'ambiente intorno a voi.Molto probabilmente, voi innamorati di segno Leone avete amato in modo intenso, forse anche segretamente, senza aver detto niente a nessuno, tantomeno alla persona che attualmente vive al vostro fianco. Il ricordo vi assilla e rende piuttosto difficile e infelice la vostra relazione. Durante questo mese di giugno, Nettuno si presenterà come una fitta nebbia davanti ai vostri occhi, facendovi idealizzare l'oggetto dei vostri sogni, forse l'emozione di un amore del passato che vorreste tornasse alla ribalta. Fate attenzione, perché potrebbe essere solo un'illusione. Affinché l'armonia entri nella vostra vita, dovrete prima sbarazzarvi di alcuni fardelli emotivi che vi pesano. Convincetevi che quella persona non è più con voi. Lasciate il passato al suo posto. Per i leoncini soli ci sono buone occasioni in arrivo e la possibilità di un colpo di fulmine. Approfittate di questo momento meraviglioso.giugno non è il periodo ideale per prendere iniziative forti nella vostra vita professionale, a meno che non riusciate a superate le vostre paure e rilanciare quei progetti che erano rimasti fermi. In ogni caso, è il momento di fare qualche sacrificio al fine di ottenere un migliore equilibrio finanziario. La fine del mese sarà più favorevole, con Giove che vi aiuterà nelle vostre iniziative e vi infonderà di energia positiva. Qualcuno vi deluderà, altri saranno per voi un inestimabile supporto. È tempo di affrontare situazioni fuori dal vostro controllo per trovare la felicità e intraprendere nuovi percorsi. Non esitate a proporre voi stessi nel caso in cui doveste farvi valere per una promozione o lanciare un progetto.Una grande forza mentale e una straordinaria capacità di concentrazione sono le qualità con cui siete nati ma che adesso, a causa di una dissonanza di Saturno, stanno un po' affievolendosi. Non abbattetevi se qualcosa non va come vi aspettate e non abbiate paura di correre dei rischi perché con gli aspetti positivi che state per ricevere da Mercurio, avrete il talento e la lucidità mentale per affrontare brillantemente ogni situazione imprevista o avversa che dovesse presentarsi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 3, sabato 13 e martedì 23 giugno 2026.