Il debitore ateniese - Esopo

21 maggio 2026

Morale della favola: Questo racconto dimostra che molte persone, per averne un profitto, non esitano a giurare il falso su cose impossibili.

Il debitore ateniese - Esopo

Il debitore ateniese

Esopo

Questa favola di Esopo dal titolo "Il debitore ateniese" è un piccolo gioiello di ironia antica: una scena quotidiana che diventa una lezione universale sulla menzogna interessata. Un atto comunicativo consapevole e intenzionale, attraverso il quale il personaggio in questione altera la realtà, dichiarando il falso, per proteggere i propri interessi e ottenere un vantaggio personale.

Ad Atene, un debitore pressato dal creditore che esigeva il pagamento, chiese di ottenere una proroga sostenendo di trovarsi in gravi difficoltà. Non riuscendo a conseguire alcun risultato, portò il suo unico maiale (una scrofa), al mercato e iniziò a venderlo in presenza del suo creditore.

Un potenziale acquirente si avvicinò e chiese se l'animale avrebbe prodotto una buona figliata. Per ottenere un prezzo più alto, il debitore raccontò al compratore una serie di bugie assurde, sostenendo che il suo animale non solo partorisce, ma lo fa in modo "prodigioso", mettendo al mondo prole femminile durante i Misteri eleusini e maschile durante le Panatenee.

A quel punto, il creditore, notando tutta quell'enfasi e volendo aumentare le possibilità di riavere i suoi soldi, intervenne aggiungendo che la scrofa era così straordinaria da partorire addirittura capretti durante le Dionisie, esagerando ulteriormente l'assurdità della situazione.

Sia il debitore che il creditore, pur di ottenere un vantaggio, giurarono il falso senza alcun pudore. Il compratore rimase sbalordito in quello scenario grottesco.

La favola mostra come per interesse personale molte persone siano pronte a testimoniare le più incredibili falsità, anche quando sono manifestamente impossibili.

È una triste realtà: l'inganno e la falsa testimonianza per fini di lucro sono comportamenti purtroppo diffusi che minano la fiducia nella società. Questo fenomeno tocca da vicino diversi ambiti, da quello quotidiano fino a contesti legali molto sentiti.

Un dettaglio culturale interessante è che le tre feste citate: Misteri Eleusini, Panatenee e Dionisie, erano momenti rituali in cui si sacrificavano alcuni animali.

CONDIVIDI

Facebook WhatsApp X
Acquario Aeronautica Militare Alexandre Dumas Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Carlo Collodi Charles Perrault Compatibilità Concorsi Cuspidi Decani Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Giove Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Lante Miele Leone Libri Louisa May Alcott Luna Luoghi Marina Militare Marte Mercurio Nettuno Oroscopo Pesci Plutone Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Rudyard Kipling Sagittario Saturno Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Tema natale Toro Trilussa Tristi Urano Venere Vere Vergine Video Vigili del Fuoco
false
ltr
item
2.3: Il debitore ateniese - Esopo
Il debitore ateniese - Esopo
Morale della favola: Questo racconto dimostra che molte persone, per averne un profitto, non esitano a giurare il falso su cose impossibili.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVuhlUQBoKQio3q5yLVfKS2VOTQL6-raxmDzdRGH4UI7wyDbYup5N-x1P418halkB3uPYvoNxLIiKvxhzT_Vt0Kg4LezrzyY0nXP3yMBalLT3UiiZsyGFn10c_4eHmzXUae0Qt7oksTzCoUwv_GO70QrMaP1InitBp73IA2yZGsVGluXi__w03sEV7btA/s696/atene.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVuhlUQBoKQio3q5yLVfKS2VOTQL6-raxmDzdRGH4UI7wyDbYup5N-x1P418halkB3uPYvoNxLIiKvxhzT_Vt0Kg4LezrzyY0nXP3yMBalLT3UiiZsyGFn10c_4eHmzXUae0Qt7oksTzCoUwv_GO70QrMaP1InitBp73IA2yZGsVGluXi__w03sEV7btA/s72-c/atene.jpg
2.3
https://www.duepuntotre.it/2026/05/il-debitore-ateniese-esopo.html
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/2026/05/il-debitore-ateniese-esopo.html
true
6528433828354979305
UTF-8
Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare