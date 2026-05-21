Il debitore ateniese

Esopo

dal titolo "" è un piccolo gioiello di ironia antica: una scena quotidiana che diventa una lezione universale sulla menzogna interessata. Un atto comunicativo consapevole e intenzionale, attraverso il quale il personaggio in questione altera la realtà, dichiarando il falso, per proteggere i propri interessi e ottenere un vantaggio personale., un debitore pressato dal creditore che esigeva il pagamento, chiese di ottenere una proroga sostenendo di trovarsi in gravi difficoltà. Non riuscendo a conseguire alcun risultato, portò il suo unico maiale (), al mercato e iniziò a venderlo in presenza del suo creditore.si avvicinò e chiese se l'animale avrebbe prodotto una buona figliata. Per ottenere un prezzo più alto, il debitore raccontò al compratore una serie di bugie assurde, sostenendo che il suo animale non solo partorisce, ma lo fa in modo "", mettendo al mondo prole femminile durante i Misteri eleusini e maschile durante le Panatenee., il creditore, notando tutta quell'enfasi e volendo aumentare le possibilità di riavere i suoi soldi, intervenne aggiungendo che la scrofa era così straordinaria da partorire addirittura capretti durante le Dionisie, esagerando ulteriormente l'assurdità della situazione., pur di ottenere un vantaggio, giurarono il falso senza alcun pudore. Il compratore rimase sbalordito in quello scenario grottesco.mostra come per interesse personale molte persone siano pronte a testimoniare le più incredibili falsità, anche quando sono manifestamente impossibili.l'inganno e la falsa testimonianza per fini di lucro sono comportamenti purtroppo diffusi che minano la fiducia nella società. Questo fenomeno tocca da vicino diversi ambiti, da quello quotidiano fino a contesti legali molto sentiti.è che le tre feste citate: Misteri Eleusini, Panatenee e Dionisie, erano momenti rituali in cui si sacrificavano alcuni animali.