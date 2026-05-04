Il cane e le conchiglie

Esopo

dal titolo "", ci offre una sapiente lezione di vita. Con questo suo racconto, l'antico poeta e scrittore greco ha voluto ricordarci che l'apparenza a volte inganna e che l'agire senza riflettere può portare conseguenze disastrose. Questa storia può essere di aiuto a quelle persone che si trovano spesso in situazioni assurde e azzardate a causa della propria stupidità.. Ne era così ghiotto al punto da recarsi spesso al pollaio e ingoiarle intere. Un giorno, mentre camminava lungo la spiaggia, il cane trovò una conchiglia e, scambiandola per un uovo a causa della somiglianza con il suo guscio, senza pensarci, aprì la bocca e la ingoiò in un solo boccone., ciò fece molto male al Cane.La conchiglia si ritrovò direttamente nello stomaco del cane, che, invece di provare piacere, provò un senso di pesantezza e di dolore.", disse tra sé il cane: "" Il povero animale si rese conto troppo tardi della sua sconsideratezza.il cane imparò una preziosa lezione. Egli comprese l'importanza di non cedere all'ingordigia e di stare attento quando mangia ciò che non conosce. L'episodio gli servì da monito sui pericoli della gola e delle decisioni impulsive., nella vita attuale, questa favola potrebbe diventare un ottimo spunto narrativo in cui l'uomo moderno si lascia ingannare dalle "" del consumismo, del progresso tecnologico e dei social.