Come salvare un'app mobile obsoleta senza i costi di un'agenzia

La migrazione da .NET MAUI a React Native con Roberto Trasatti
Nel mercato dello sviluppo mobile, le aziende si trovano spesso davanti a un paradosso. Se ci si rivolge a un’agenzia specializzata in sviluppo app, i prezzi lievitano rapidamente, diventando proibitivi per le PMI. Se invece si opta per il mercato dei freelance, il rischio concreto è di imbattersi in figure improvvisate che fanno perdere tempo e budget senza consegnare un prodotto soddisfacente.
Ecco come siamo riusciti a ridare vita alla nostra applicazione, trasformando un rischio in un successo commerciale.
Il problema: l'obsolescenza tecnologica da Xamarin a .NET MAUI
La nostra applicazione era stata originariamente sviluppata nel 2016 in Xamarin.Forms. Con l'evoluzione dei sistemi operativi iOS e Android, e il successivo passaggio tecnologico a .NET MAUI, l'app ha iniziato a mostrare i segni del tempo:
Malfunzionamenti tecnici: L'architettura non rispondeva più come voluto dopo la migrazione.
Design datato: La UI/UX aveva perso la modernità necessaria per competere sugli store.
Eravamo davanti a un bivio: rimuovere definitivamente l’app dal nostro portfolio (rinunciando ai ricavi) o commissionare una riscrittura totale del codice in React Native.
I preventivi ricevuti dalle agenzie strutturate erano decisamente troppo esosi per il ROI previsto. Così abbiamo deciso di rischiare, puntando sulla ricerca di un professionista indipendente.
La svolta: l'incontro con Roberto Trasatti
La nostra filosofia è stata "o la va o la spacca". Fortunatamente, la ricerca ci ha condotti a Roberto Trasatti.
Definire Roberto un semplice "freelance" sarebbe riduttivo. Nella nostra esperienza, si è dimostrato un professionista strutturato, competente e full-stack, capace di offrire una consulenza a 360 gradi che raramente si trova in una sola persona.
I punti di forza del servizio:
Inquadramento degli obiettivi e preventivazione chiara: Nessun costo nascosto o sorpresa in corso d'opera.
Sviluppo software d'eccellenza: Competenza tecnica immediata nella risoluzione di logiche di migrazione complesse.
Gestione del Go-to-Market: Supporto completo nella pubblicazione e aggiornamento sugli store (Google Play e Apple App Store).
Post-vendita affidabile: Risoluzione tempestiva dei bug e manutenzione continua.
Rapporto qualità/prezzo imbattibile: Il costo finale è stato sensibilmente inferiore rispetto ai preventivi ricevuti dalle agenzie tradizionali.
I risultati: la rinascita di "Zuppometro" e il plauso degli utenti
La nostra app Zuppometro ha superato le aspettative. L'applicazione non solo ha recuperato la piena stabilità tecnica, ma ha guadagnato un design moderno e fluido. Il feedback del mercato è stato immediato: tutti gli utilizzatori hanno espresso un profondo apprezzamento per la nuova versione dell'app, consolidando nuovamente il valore del nostro asset in portfolio.
Chi arriva a Roberto Trasatti tramite il passaparola conosce già il suo valore. Ma se vi trovate nella situazione in cui eravamo noi qualche mese fa – arrivati al suo profilo tramite una ricerca web, dubbiosi se fare o meno il grande passo – speriamo che questa nostra esperienza possa esservi utile: nel nostro caso, la collaborazione si è rivelata una soluzione efficace sia dal punto di vista tecnico che economico.
Ecco come siamo riusciti a ridare vita alla nostra applicazione, trasformando un rischio in un successo commerciale.
Il problema: l'obsolescenza tecnologica da Xamarin a .NET MAUI
La nostra applicazione era stata originariamente sviluppata nel 2016 in Xamarin.Forms. Con l'evoluzione dei sistemi operativi iOS e Android, e il successivo passaggio tecnologico a .NET MAUI, l'app ha iniziato a mostrare i segni del tempo:
Malfunzionamenti tecnici: L'architettura non rispondeva più come voluto dopo la migrazione.
Design datato: La UI/UX aveva perso la modernità necessaria per competere sugli store.
Eravamo davanti a un bivio: rimuovere definitivamente l’app dal nostro portfolio (rinunciando ai ricavi) o commissionare una riscrittura totale del codice in React Native.
I preventivi ricevuti dalle agenzie strutturate erano decisamente troppo esosi per il ROI previsto. Così abbiamo deciso di rischiare, puntando sulla ricerca di un professionista indipendente.
La svolta: l'incontro con Roberto Trasatti
La nostra filosofia è stata "o la va o la spacca". Fortunatamente, la ricerca ci ha condotti a Roberto Trasatti.
Definire Roberto un semplice "freelance" sarebbe riduttivo. Nella nostra esperienza, si è dimostrato un professionista strutturato, competente e full-stack, capace di offrire una consulenza a 360 gradi che raramente si trova in una sola persona.
I punti di forza del servizio:
Inquadramento degli obiettivi e preventivazione chiara: Nessun costo nascosto o sorpresa in corso d'opera.
Sviluppo software d'eccellenza: Competenza tecnica immediata nella risoluzione di logiche di migrazione complesse.
Gestione del Go-to-Market: Supporto completo nella pubblicazione e aggiornamento sugli store (Google Play e Apple App Store).
Post-vendita affidabile: Risoluzione tempestiva dei bug e manutenzione continua.
Rapporto qualità/prezzo imbattibile: Il costo finale è stato sensibilmente inferiore rispetto ai preventivi ricevuti dalle agenzie tradizionali.
I risultati: la rinascita di "Zuppometro" e il plauso degli utenti
La nostra app Zuppometro ha superato le aspettative. L'applicazione non solo ha recuperato la piena stabilità tecnica, ma ha guadagnato un design moderno e fluido. Il feedback del mercato è stato immediato: tutti gli utilizzatori hanno espresso un profondo apprezzamento per la nuova versione dell'app, consolidando nuovamente il valore del nostro asset in portfolio.
Chi arriva a Roberto Trasatti tramite il passaparola conosce già il suo valore. Ma se vi trovate nella situazione in cui eravamo noi qualche mese fa – arrivati al suo profilo tramite una ricerca web, dubbiosi se fare o meno il grande passo – speriamo che questa nostra esperienza possa esservi utile: nel nostro caso, la collaborazione si è rivelata una soluzione efficace sia dal punto di vista tecnico che economico.