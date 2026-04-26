Oroscopo maggio 2026 Toro

Oroscopo del mese di maggio 2026 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

. Consultate qualcuno di cui vi fidate perché vi guiderà sulla strada giusta. L'inizio del mese di maggio metterà alla prova le vostre capacità di eccellere in alcuni ambiti. Ciò segnerà l'inizio di grandi cambiamenti nella vostra vita di tutti i giorni. Durante le gradevoli giornate di maggio le attività di coppia e i legami in genere saranno il punto debole di molti Toro. Il transito di Saturno condizionerà la vostra vita emotiva, perciò, fareste bene a tenere sotto controllo il vostro temperamento in modo da evitare che le emozioni possano danneggiare la relazione con il partner.: Per gli innamorati Toro a maggio si apre un periodo di fioritura. Molto presto Mercurio formerà un'importante congiunzione con Venere, che governa la vostra area zodiacale. Sarete radiosi allorché guardandovi allo specchio vedrete un piacevole riflesso. Quello che dovrete fare è abbellire voi stessi e dare maggiore risalto a ciò che indossate. Tutto ciò sortirà un effetto incredibile sulle persone che vi sono vicine. Intorno a voi si creerà un'atmosfera ordinata e un clima di armonia. Nel frattempo, i conflitti che si erano creati nella coppia nelle settimane precedenti si dissolveranno come neve al sole. Se invece siete ancora single, e intendete avventurarvi in una storia a due, questo è il momento ideale per iniziare una relazione sentimentale o per vivere un fugace incontro romantico, vista anche l'armoniosa e benefica posizione del pianeta dell'amore. Troverete la persona giusta per cominciare una nuovo legame senza nemmeno troppo impegno.: Mercurio è in armonia con Venere e Plutone e i loro transiti annunciano grandi soddisfazioni in ambito lavorativo, giacché tutto ciò si verifica prospiciente alla vostra Casa astrologica. Questo movimento astrale ci dice che presto arriveranno dei cambiamenti positivi che faranno aumentare il vostro livello sociale ed economico. Che voi lo sentiate dentro oppure no, state per vivere un momento molto positivo che vi porterà gradualmente a un cambiamento in meglio. Ve lo meritate perché avete più iniziativa rispetto agli altri, sebbene l'originalità e il modo con cui sviluppate i vostri progetti non sempre riescono ad essere capiti da tutti. Perciò, non lasciatevi sopraffare dai sentimenti negativi. Una volta preso un impegno, vedrete che saprete portarlo a buon fine. Gli ultimi giorni di maggio saranno ideali per iniziare nuove imprese, cambiare lavoro o portare a termine procedure pendenti.: Il vostro stato di benessere sarà imbattibile al punto che miglioreranno anche quei problemi cronici che ultimamente vi avevano fatto soffrire. Non solo sarete in ottima forma ma vi sentirete visibilmente ringiovaniti. Ovviamente, sappiate che dovrete continuare a prendervi cura di voi stessi se volete continuare ad avere buoni risultati. La pratica di un qualsiasi tipo di ginnastica rilassante sarà la soluzione ideale per mantenere elevato il vostro livello fisico e mentale durante questo periodo. È il momento perfetto per andare avanti su ciò che conta per voi e sentire che state ritrovando il vostro equilibrio.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 3, martedì 12 e sabato 30 maggio 2026.