Oroscopo maggio 2026 Scorpione

Oroscopo del mese di maggio 2026 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

, motivo per cui a maggio supererete qualsiasi sfida. Per voi nati nel segno zodiacale dello Scorpione stanno arrivando le risposte alle domande che vi hanno tormentato per giorni e che non vi hanno fatto dormire la notte. Bisogna, però, che usiate cautela, perché Saturno è in agguato e provocherà alcuni contrattempi. Qualcuno nascosto nell'ombra cercherà di danneggiarvi, ma con un po' di prudenza riuscirete a invertire questo clima ostile. Alla fine del mese, grazie a Venere, otterrete un sensibile aumento del reddito. Sul piano degli affetti sarete molto soddisfatti.: Il mese di maggio 2026 inizia con un carico di infinita tenerezza e tante promesse. Vivrete momenti meravigliosi. Le complicazioni che fino a qualche giorno fa avevano messo in discussione i vostri sentimenti con la persona al vostro fianco, come per magia scompariranno a partire già dalla prima settimana. Venere sta formando un'orbita molto armonica con la vostra area zodiacale, motivo per cui in campo affettivo le cose andranno meravigliosamente bene. Potrete rafforzare i legami con la persona a cui tenete molto. Fate attenzione, però, agli effetti dissonanti di Saturno verso la terza settimana, quando una vecchia fiamma potrebbe spuntare fuori e rovinare la serenità nella coppia. Altrettanta prudenza anche per gli scorpioncini single. Conoscerete una persona che finirà per darvi una delusione. C'è la possibilità che scompaia improvvisamente, così, senza un motivo.: Non ci sono influssi planetari rilevanti nella vostra area destinata al lavoro e agli studi in questo quinto mese dell'anno, perciò, è molto probabile che non ci saranno grandi movimenti nelle vostre attività. Avrete la sensazione che tutto sia fermo. Non si tratta di un momento negativo, ma solo che a causa degli influssi disarmonici di Saturno le vostre incertezze potrebbero trasformarsi in confusione, anche se farete del vostro meglio per nasconderle. Avrete la sensazione che qualcuno vi abbia deluso in qualche modo, o qualcosa che vi ha ferito in modo particolare. La buona notizia è che un guadagno extra arriverà quando meno ve lo aspettate. Se dovete concludere un affare o firmare un contratto, la seconda quindicina è il periodo migliore.: I transiti planetari nei prossimi 31 giorni promettono conforto e benessere al popolo di segno Scorpione sebbene le giornate di maggio saranno generalmente molto positive per voi, a causa del transito anomalo di Saturno, per cui potreste sentirvi un po' tristi o malinconici soprattutto nella seconda metà del mese, anche se tutto andrà alla grande. Ma non sarà nulla di grave e passerà presto. Sarete protetti da molti disturbi a patto che non vi lasciate coinvolgere negli affari degli altri. Dedicare un po' del vostro tempo a voi stessi sarà la chiave per curare i problemi che vi trascinate da qualche tempo.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 4, lunedì 11 e mercoledì 27 maggio 2026.