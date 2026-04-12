Oroscopo maggio 2026 Sagittario

Oroscopo del mese di maggio 2026 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

. Ci saranno eventi festosi in cui condividerete piacevoli momenti assieme alle persone che amate. Sentirete crescere la fiducia in voi stessi e sarete più forti grazie all'atteggiamento amichevole di Giove. Avrete la fortuna dalla vostra parte, non sprecatela per cose inutili. Non lasciate le vostre responsabilità nelle mani degli altri e prendete le vostre decisioni da soli. Anche in amore arrivano buone notizie. Per alcuni di voi c'è la possibilità di visitare luoghi lontani, da soli o in compagnia.: Il destino ha in serbo per tutti gli innamorati di segno Sagittario una meravigliosa sorpresa che riguarderà la vostra vita personale, ma toccherà anche la vostra vita affettiva e sentimentale. Dopo un periodo emotivamente burrascoso, finalmente arriverà la serenità. Il mese di maggio 2026 sarà uno dei momenti migliori per voi. Man mano che gli influssi di Giove prenderanno forma, sentirete nuove emozioni e insolite sensazioni entrare nella vostra vita. È il momento di sognare, di emergere, di realizzare alcuni dei vostri sogni più ambiti. Approfittate di questa opportunità per consolidare il legame che vi unisce al vostro partner. Se invece volete chiudere una parte dolorosa del vostro passato, questo è il tempo giusto per farlo. Se siete ancora single, forse è perché vivete la vita troppo velocemente e non riuscite a trovare il tempo per cercare la vostra anima gemella. Andate sempre di fretta e, sebbene non abbiate paura di fare il primo passo, non avete mai tempo per gli affari di cuore. Adesso, però, per voi c'è una storia fantastica inattesa in arrivo.: Alcune difficoltà potrebbero farsi sentire sul posto di lavoro o a scuola, soprattutto dopo la prima settimana di maggio, quando Mercurio si troverà nel suo picco più dissonante con l'area zodiacale del Sagittario. Da quel momento in poi, nonostante le energie e gli sforzi che compirete, vi sarà più difficile risolvere i problemi che si presenteranno. Imparerete che a volte si deve abbassare la testa e accettare ciò che avete senza cercare di cambiare le cose per vostro tornaconto. Alla fine del mese tutto diverrà più facile e voi sarete di nuovo in grado di entrare in sinergia con le persone intorno a voi. Qualsiasi intesa, collaborazione o accordo, potranno essere definiti senza inconvenienti nella prima e nella quarta settimana del mese. Siate più audaci, perché qualsiasi cosa accada nella vostra vita in questi giorni sarà per il meglio.: A maggio avrete vitalità ed energie insuperabili quantunque potrebbero presentarsi piccoli malesseri durante la prima quindicina del mese. È tempo che vi fermiate per qualche giorno. Cercate di mantenervi calmi e tranquilli. Smettetela di preoccuparvi per gli altri e pensate un poco a voi stessi. Lasciate andare tutto ciò che vi fa male e apritevi a tutto ciò che è in linea con voi. Non vi abbattete, ma abbiate il coraggio di trovate la forza di sorridere e guardare positivamente verso il futuro, perché sarà luminoso.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 6, domenica 17 e venerdì 22 maggio 2026.