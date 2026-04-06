Oroscopo maggio 2026 Pesci

Oroscopo del mese di maggio 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

per iniziare un periodo piuttosto vantaggioso per molti Pesci nel settore delle attività, della professione e degli studi. Potrete crescere ed espandervi grazie agli influssi benefici del Sole e Mercurio. Avrete la possibilità di arrivare con successo in ogni settore in cui opererete. Viceversa, in campo sentimentale, forse non tutto andrà così bene, in special modo dopo la prima settimana, quando Saturno si porrà in dissonanza alla vostra area zodiacale. Niente paura, perché la Luna crescente vi aiuterà a lasciarvi alle spalle le delusioni, portandovi nuove amicizie che illumineranno la vostra vita.: Dovrete sopportare le ostilità da parte di Saturno che sarà causa di incomprensioni in famiglia. Questo significa che state per vivere un periodo un po' teso nella vostra vita personale e sentimentale, con il rischio di qualche disaccordo. Può succedere che alcuni di voi non si sentano compresi dal proprio partner, ma dovete capire che il fatto di mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi non risolverà i vostri problemi. Cercate di aprirvi al dialogo e scoprite le ragioni che stanno mettendo in pericolo la vostra relazione. Siate felici ogni giorno per ciò che avete raggiunto assieme alla persona che avete al vostro fianco, poiché vi ha ampiamente dimostrato quanto siete importante, che vi ammira e si fida di voi. Evitate gli incontri clandestini che possono mettere in pericolo l'armonia della coppia. Se siete single, niente e nessuno potrà oscurare i vostri sogni. Perciò, concentratevi sulla vostra felicità. Una volta che siete soddisfatti di come siete, potrete esserlo assieme alla persona giusta per voi.: Nettuno sta per dare inizio a un nuovo ciclo in cui molti nati nel segno zodiacale dei Pesci si sentiranno più dinamici, ottimisti e concentrati sui propri obiettivi. Non c'è dubbio che il cielo di maggio favorirà le vostre attività lavorative e professionali o i vostri studi, soprattutto a partire dalla prima settimana, quando il pianeta che vi governa si troverà bendisposto verso di voi, spingendovi a lottare senza sosta per ciò che desiderate. Crescerà la fiducia in voi stessi e ciò vi darà la spinta necessaria affinché riusciate a scalare le posizioni più prestigiose nel vostro settore lavorativo. Le aspirazioni a lungo rimandate potranno concretizzarsi, e, molto probabilmente, riceverete un aumento di stipendio oppure quella promozione che da qualche tempo state aspettando. Se invece siete alla ricerca di un nuovo lavoro, non è il momento giusto per forzare le cose, ma piuttosto per adattarsi a ciò che arriva.: Finalmente state per liberarvi dalla negatività di Marte che ancora per poco si troverà in dissonanza con la costellazione dei Pesci, sebbene nemmeno il suo nuovo transito sarà una condizione astrale del tutto favorevole, ma perlomeno vi sentirete più liberi e indipendenti, soprattutto, avrete più fiducia in voi stessi. Il modo ideale per vivere sani è mettere da parte le cattive abitudini sia nel mangiare sia nel bere. Frutta, verdura e carni senza grassi dovrebbero essere alla base di una dieta equilibrata.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 1, domenica 10 e domenica 31 maggio 2026.