Oroscopo maggio 2026 Leone

Oroscopo del mese di maggio 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

. I vostri impegni vi peseranno più del solito, ma per fortuna un evento inaspettato vi solleverà l'umore alle stelle. Questo significa che non tutto ciò che inizierà a maggio sarà vantaggioso sebbene la vostra visione fiduciosa e ottimistica vi farà superare le difficoltà che vi infastidiranno per buona parte del mese. Cercate di approfittare soprattutto nella prima metà, periodo in cui Venere vi farà l'occhiolino formando una fase molto armonica con Giove. Questa particolare configurazione astrale creerà bellezza e armonia nel vostro cuore e sarà una buona opportunità per armonizzare i vostri sogni con le vostre iniziative.: Inizialmente, Venere sarà bendisposta verso il vostro segno e vi assicurerà momenti di grande tenerezza, soprattutto se state costruendo il vostro nido d'amore o se recentemente avete iniziato una convivenza con la persona amata. In poche parole, tutto andrà abbastanza bene nella prima metà di maggio, dopodiché, Venere si allontanerà e voi perderete il suo prezioso appoggio. Una sensazione di oppressione crescente vi sorprenderà, anche se avrete tutte le risorse necessarie per affrontare i problemi e uscirne con facilità. Avrete l'opportunità di parlare di argomenti importanti che non avete ancora affrontato. Sarà un momento ideale per fare un passo avanti nella vostra relazione. Se siete single e state cercando la vostra metà, qualcuno cercherà di conquistare il vostro cuore chiedendovi di dichiarare i vostri sentimenti. Non abbiate paura di avventurarvi in una relazione che promette di stupirvi. Una storia d'amore ha futuro solo se lasciate i vostri dubbi, quindi, non aspettate a lungo, perché se non fate la vostra scelta perderete l'occasione di iniziare un'avventura meravigliosa che trasformerà la vostra vita in una continua scoperta.: I settori delle attività, della professione e degli studi non saranno del tutto favoriti. La causa principale è la dissonanza di Marte. Fate attenzione perché in questo periodo potreste cadere vittime di operazioni fraudolente o rimanere ingannati da trappole finanziarie che potrebbero portarvi via un bel po' di soldi. Per questo motivo, il vostro oroscopo consiglia di muovervi con grande cura e prudenza quando si tratta di fare delle spese. A fine mese, i transiti di Giove e Saturno indicano che ci sarà un rafforzamento di ciò che avete iniziato a costruire. Perciò, alzate il morale e mostrate a tutti di cosa siete capaci quando ci mettete la testa.: A causa dei transiti planetari che si susseguiranno nella vostra area zodiacale, oscillerete tra momenti di euforia che si alterneranno a picchi di tristezza e sconforto. Per voi sarà molto difficile stabilire un equilibrio che vi riporti alla vostra quotidianità e tutto ciò potrebbe influire sul vostro benessere. Rilassatevi, dormite a sufficienza, fate una passeggiata. Fate quello che vi piace o ciò che vi dice la testa in questo momento. Solo così potrete riprendervi dalle tensioni che vi trascinate dietro a causa di situazioni vissute di recente che hanno messo a dura prova le vostre energie.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 2, venerdì 15 e domenica 24 maggio 2026.