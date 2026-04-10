Oroscopo maggio 2026 Capricorno

Oroscopo del mese di maggio 2026 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

, durante il mese di maggio 2026 potreste vivere momenti di disagio o preoccupazione per questioni finanziarie e materiali. Potreste persino ricevere notizie negative o sconvolgenti, probabilmente riguardo a un'importante iniziativa che avete intrapreso di recente. Tuttavia, tutto si risolverà o tornerà sulla buona strada. Uno degli aspetti più importanti, in questo momento, sarà prendersi cura di tutto ciò che ha a che fare con le cose a cui tenete di più. Alla fine, i vostri sacrifici e gli sforzi daranno i loro frutti e potrebbero persino portarvi una ricompensa maggiore di quanto vi aspettate.: Le previsioni a livello sentimentale non sono delle migliori per i nati nel segno zodiacale del Capricorno, vista la posizione dissonante di Saturno nei confronti della vostra Casa solare. In particolare, gli influssi avversi del "" potrebbero indurvi a pensieri ed emozioni negative, anche senza una ragione valida. Avrete la tendenza a esprimere le vostre emozioni in modo confuso, generando incomprensioni nel legame con il vostro lui o la vostra lei. Una nube di fumo tenderà a gettare un'ombra di sfiducia sulla vostra relazione affettiva. Non fatevi prendere dal panico e andate avanti, perché trascorsi i primi giorni, Venere intraprenderà una fase molto armonica verso la vostra area zodiacale. Sarà la fine del periodo difficile. La vostra storia si tingerà di colori romantici e profondi, con sogni condivisi e prospetti e di insolita tenerezza. Se siete single, c'è una persona speciale che detiene tutte quelle qualità che avete sempre sognato di trovare in un partner. Si tratta di qualcuno che conoscete molto bene. Fatevi coraggio e ditegli che vi piacerebbe avviare una storia insieme. Provateci, avete molto da guadagnare e nulla da perdere.: Armatevi di buon senso e non siate precipitosi. Equilibrio e prudenza sono qualità che vi saranno molto utili per il raggiungimento dei vostri obiettivi, poiché Mercurio tra poco si troverà in disarmonia con la vostra costellazione. A causa di questo transito, se avete in programma di realizzare investimenti importanti, dovrete avere pazienza e attendere un po', perché non siete in un momento molto favorevole. Lo stesso vale per quelli di voi che si stanno impegnando a portare a termine i loro propositi in tema scolastico, soprattutto perché anche Saturno ha un aspetto terribilmente sfavorevole verso di voi. Perciò, è probabile che il pianeta della coscienza e del dovere ostacolerà il normale corso degli eventi. Se siete in attesa di un aumento o un avanzamento di carriera, dovrete resistere ancora un po'. Dalla terza settimana in poi le cose cambieranno. Gli eventi vi dimostreranno che le vostre lotte e le vostre notti insonni non sono state vane.: Benefici raggi solari vi doneranno una buona dose di energia fisica e mentale. Sole e Luna, a maggio formeranno un'eccellente armonia che favorirà un maggiore equilibrio emotivo. Stiamo parlando di un evento astrologico molto importante per il vostro benessere. A partire dalla seconda settimana di maggio vi sentirete sicuramente più in forma e avrete voglia di fare mille cose. Sarete più propensi a prendervi cura del vostro aspetto esteriore. La vostra attenzione si concentrerà nel seguire una dieta appropriata e nello svolgere esercizi che vi consentano di mantenervi in buona forma fisica.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 9, martedì 19 e giovedì 28 maggio 2026.