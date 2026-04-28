Oroscopo maggio 2026 Ariete

Oroscopo del mese di maggio 2026 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

sarà esaltata grazie al transito di Venere che sin dai primi giorni sarà molto armonica con la vostra area zodiacale. Uscirà fuori tutto il vostro fascino. Ma la notizia più rilevante è che presto ci sarà una speciale congiunzione tra i pianeti lenti e quelli veloci. Tutto ciò indica che è in atto una fase di cambiamenti fantastici nella vostra vita. È l'occasione che aspettavate per mettere in atto i vostri progetti. Non lasciate che questo mese di maggio passi senza aver cambiato qualcosa nella vostra vita.: I brutti momenti passeranno velocemente e presto vedrete la vita da un'altra prospettiva. Potrete realizzare un sogno che consideravate ormai perduto. A partire dalla prima settimana di maggio, il magnetismo dell'Ariete aumenterà generando una bellissima storia d'amore. Ciò sarà dovuto al transito di Venere assai bendisposta con la vostra Casa astrale. Il fascino naturale dell'Ariete risplenderà in ogni momento. Vedrete rafforzarsi il legame con il vostro partner e beneficerete di momenti davvero deliziosi assieme alla vostra dolce metà. Quelli di voi che sono ancora single avranno il supporto del pianeta della bellezza che vi regalerà l'opportunità di fare incontri interessanti e la possibilità di iniziare una bellissima avventura durante l'ultima settimana del mese.: Non abbiate paura dei cambiamenti perché saranno molto positivi per voi. Il problema è che avrete la tendenza a imboccare la strada più difficile. Perciò, cercate di non prendere decisioni senza prima riflettere con calma perché potreste commettere errori senza possibilità di rimedio. Avrete un'ottima inventiva e sarete abili nel cogliere il momento giusto per intraprendere attività innovative. La buona fortuna sarà dalla vostra parte. Riceverete l'aiuto di Mercurio che vi darà la possibilità di crescere in ambito delle vostre attività. Se ancora non avete un lavoro, il vostro oroscopo prevede varie offerte che forse non saranno del tutto vantaggiose per il momento, ma che fareste bene ad accettare perché più in là le cose miglioreranno.: Sarete circondati da un'energia speciale, sebbene il transito di Marte, in opposizione al vostro segno, potrebbe influire negativamente sul vostro sistema nervoso. Vi sentirete confusi e scoraggiati e questo vi porterà inevitabilmente a somatizzare alcuni problemi. Tuttavia, non rimarrete a lungo in questo stato d'animo così lontano dalla vostra natura allegra e ottimistica. La pratica di uno sport o di qualsiasi esercizio fisico vi aiuterà a prendervi cura di voi stessi e del vostro aspetto esteriore.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 1, lunedì 18 e lunedì 25 maggio 2026.