I proverbi e detti spagnoli più saggi e belli

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è possibile ascoltare innumerevoli proverbi che dimostrano chiaramente la ricchezza della lingua del popolo iberico. Sono frasi che riflettono la cultura popolare con profonda sapienza quotidiana. Ecco una selezione dei proverbi e detti spagnoli più saggi e belli, organizzati in ordine alfabetico, con a fianco la traduzione e sotto la spiegazione in italiano:Dopo aver mangiato a sazietà, ci si sente felici e contenti.A volte bastano poche semplici parole per far capire a chi ascolta i dettagli della situazione.Questo proverbio vuole essere un monito per quelle persone che trovano difetti anche quando ricevono qualcosa in dono.Piuttosto che niente, è meglio piuttosto - Bisogna accontentarsi di quello che si ha.Non si va a dormire la sera senza aver imparato qualcosa di nuovo.Dopo due fallimenti, il terzo tentativo è quello che ti porterà al successo - Non c'è due senza tre.Bisogna affrontare le conseguenze delle nostre azioni con coraggio.Non scoraggiarsi quando le cose vanno male e affrontare le battute d'arresto con un sorriso o con buon umore.È bene ignorare le parole sciocche o commenti stupidi.Questo aforisma sottolinea l'importanza dell'impegno personale come chiave del successo.È un tipico detto di questa regione spagnola che sottolinea la testardaggine e la forza dei suoi abitanti.Secondo questo antico detto spagnolo, qualsiasi cosa abbia grandi dimensioni, il suo valore rimane alto.Ogni situazione, storia o problema ha perlomeno due punti di vista differenti tra loro.È un detto castigliano per cui il valore di una persona è determinato da ciò che fa e non da quello che dice.Fai del bene a persone ingrate e loro ti sfrutteranno o ti danneggeranno.Dove c'è un indizio o un segnale, c'è il fatto o la sostanza - dove c'è fumo c'è arrosto.[next]Il proverbio indica che le caratteristiche fisiche e caratteriali di una persona sono ereditarie e derivano dai genitori.Per i madrileni non c'è posto più bello della capitale spagnola.La calma e la tranquillità seguono i momenti difficili.Questo è un detto popolare delle Asturie usato per descrivere situazioni in cui le opportunità arrivano a chi non è in grado di sfruttarle, simile al nostro "".Le persone che frequenti definiscono la tua personalità.Bisogna adattarsi e comportarsi secondo le usanze del luogo in cui uno si trova.L'apparenza esteriore di una persona non definisce la sua vera natura o la sua personalità.Chi si concentra su troppi obiettivi, si sente sopraffatto e non riesce a realizzarne nessuno.Questo proverbio si usa quando qualcuno festeggia qualcosa senza essere sicuro dell'esito positivo.Chiunque parla o agisce può commettere errori - Errare è umano.Con il passare del tempo si guarisce da qualsiasi ferita.Tacere evita equivoci, pettegolezzi ed errori - Il silenzio è d'oroQuesto detto sottolinea la frequenza delle precipitazioni in questa piovosa regione spagnola.Chi possiede capacità o conoscenze limitate è considerato una guida o un modello dove gli altri non ne hanno per niente.Questo proverbio si riferisce alla reputazione di rusticità, forza e fermezza del carattere degli abitanti della comunità autonoma spagnola "".Proverbio in uso nella regione spagnola della Catalogna. Indica che il volere è più efficace del potere quando si vuole raggiungere un obiettivo.La maturità e l'esperienza producono risultati migliori, proprio come una gallina non più giovane è ideale per un brodo salutare.Per rimediare a un errore occorre ricominciare da capo, in modo da ottenere un risultato migliore.Bisogna compiere buone azioni in modo disinteressato e senza aspettarsi nulla in cambio.A volte è difficile liberarsi de persone malvage che ci hanno fatto del male.[next]Saggio proverbio che sconsiglia di dare suggerimenti su questioni così personali, poiché se le cose vanno male, se ne ha la responsabilità.Chi non si accontenta finisce per perdere anche quel poco che ha, proprio come un sacco troppo pieno che si strappa.Possiamo arrivare molto lontano se siamo saldi nelle nostre convinzioni.Proverbio basco che si applica a chi parla male alle spalle senza riuscire a causare danni reali.È facile criticare da una posizione sicura, senza correre rischi personali.L'esperienza e l'età contano più del talento innato.L'intelligenza, l'astuzia o l'abilità superano la forza fisica.Dai valore a quel poco che hai, invece correre rischi per qualcosa di meglio ma incerto.È meglio anticipare un problema che risolverlo più in là.È meglio che qualcosa di buono arrivi in ritardo, piuttosto che non arrivi mai.È meglio stare da soli anziché in compagnia di persone che ci fanno del male.Detto utilizzato per elogiare la bellezza, il fascino e il paesaggio di questa città e regione spagnola.Molte volte i talenti o i meriti di una persona sono difficilmente riconosciuti nel proprio paese natìo.Questa espressione è un invito a non procrastinare oltre ma agire tempestivamente.Non tutto è bello o buono come ci può apparire a prima vista.Questo proverbio spagnolo indica che nessun problema, tristezza o situazione negativa dura in eterno.In ogni situazione negativa si può sempre trovare qualcosa di positivo.È impossibile far capire qualcosa a qualcuno che si rifiuta ostinatamente di accettare la realtà.Gli spagnoli utilizzano questo detto riferendosi a qualcuno che sta cominciando qualcosa con il piede sbagliato.Ogni cosa, per quanto bella o piacevole, porta con sé aspetti negativi, difficoltà o problemi.[next]Questo antico detto galiziano descrive chi non agisce con riflessione, che dovrà supplire la mancanza di intelligenza con un maggiore sforzo fisico.Secondo questo proverbio, se qualcuno ci fa un torto, bisogna ricambiare allo stesso modo.Ciò che non si conosce non causa sofferenza.Essere sospettosi e pensare al peggio in certe situazioni può salvarci da una delusione.Gli abitanti di La Rioja si esprimono così in presenza di chi mangia una quantità enorme di dolciumi fino a scoppiare.Si usa per riferirsi a qualcuno che ha atteso invano un evento, o che le sue speranze di raggiungere un obiettivo siano state deluse.Chi si associa e persone immature o inesperte, avrà conseguenze negative, problemi o fallimenti.Questa domanda retorica si riferisce al fatto che nessuno è disposto a fare un lavoro scomodo o pericoloso.Questo detto andaluso sottolinea la bellezza straordinaria della città di Siviglia, considerata una delle meraviglie del mondo.Chi si dedica a diffondere cattiveria, prima o poi vedrà tornare indietro tutto il male che ha causato.La fretta non porta mai a buoni risultati. La qualità richiede tempo.Gli interessi comuni spesso prevalgono sui disaccordi e fanno in modo che due rivali possano raggiungere un accordo.Detto che indica praticamente chi detiene il potere. Se hai le redini in mano, sei tu che decidi dove andare.Uva e formaggio insieme formano una miscela deliziosa, proprio come un bacio.Quando si ha fretta, è meglio agire con calma per evitare errori che farebbero perdere ancora più tempo.Questo detto sollecita a occuparsi alle proprie questioni, evitando di intromettersi in faccende altrui.