I proverbi e detti spagnoli più saggi e belli

È attraverso i loro proverbi che gli antichi popoli della penisola iberica hanno unito rime, tradizioni e insegnamenti di vita quotidiana.
Visitando la Spagna è possibile ascoltare innumerevoli proverbi che dimostrano chiaramente la ricchezza della lingua del popolo iberico. Sono frasi che riflettono la cultura popolare con profonda sapienza quotidiana. Ecco una selezione dei proverbi e detti spagnoli più saggi e belli, organizzati in ordine alfabetico, con a fianco la traduzione e sotto la spiegazione in italiano:
AA barriga llena, corazón contento (Pancia piena, cuore contento)
Dopo aver mangiato a sazietà, ci si sente felici e contenti.
A buen entendedor pocas palabras bastan (A buon intenditore poche parole bastano)
A volte bastano poche semplici parole per far capire a chi ascolta i dettagli della situazione.
A caballo regalado no le mires el dentado (A cavallo donato non si guarda in bocca)
Questo proverbio vuole essere un monito per quelle persone che trovano difetti anche quando ricevono qualcosa in dono.
A falta de pan, buenas son tortas (In mancanza di pane, vanno bene le torte)
Piuttosto che niente, è meglio piuttosto - Bisogna accontentarsi di quello che si ha.
A la cama no te irás sin saber una cosa más (A letto non te ne andrai senza sapere una cosa in più)
Non si va a dormire la sera senza aver imparato qualcosa di nuovo.
A la tercera va la vencida (La terza volta è quella buona)
Dopo due fallimenti, il terzo tentativo è quello che ti porterà al successo - Non c'è due senza tre.
A lo hecho, pecho (Quel che è fatto è fatto)
Bisogna affrontare le conseguenze delle nostre azioni con coraggio.
Al mal tiempo, buena cara (Far buon viso a cattivo gioco)
Non scoraggiarsi quando le cose vanno male e affrontare le battute d'arresto con un sorriso o con buon umore.
A palabras necias, oídos sordos (A parole stolte, orecchie sorde)
È bene ignorare le parole sciocche o commenti stupidi.
A quien madruga, Dios le ayuda (A chi si alza presto, Dio lo aiuta)
Questo aforisma sottolinea l'importanza dell'impegno personale come chiave del successo.
Aragonés, choscoy y buey (Aragonese, cocciuto e bue)
È un tipico detto di questa regione spagnola che sottolinea la testardaggine e la forza dei suoi abitanti.
BBurro grande, ande o no ande (Vada o non vada, è un asino grande)
Secondo questo antico detto spagnolo, qualsiasi cosa abbia grandi dimensioni, il suo valore rimane alto.
CCada moneda tiene dos caras (ogni moneta ha due facce)
Ogni situazione, storia o problema ha perlomeno due punti di vista differenti tra loro.
Cada uno es hijo de sus obras (Ciascuno è figlio delle sue opere)
È un detto castigliano per cui il valore di una persona è determinato da ciò che fa e non da quello che dice.
Cría cuervos y te sacarán los ojos (Alleva corvi e ti caveranno gli occhi)
Fai del bene a persone ingrate e loro ti sfrutteranno o ti danneggeranno.
Cuando el río suena, agua lleva (Quando il fiume fa rumore l'acqua c'è)
Dove c'è un indizio o un segnale, c'è il fatto o la sostanza - dove c'è fumo c'è arrosto.
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DDe casta le viene al galgo (Tale padre, tale figlio)
Il proverbio indica che le caratteristiche fisiche e caratteriali di una persona sono ereditarie e derivano dai genitori.
De Madrid al cielo (Da Madrid al Paradiso)
Per i madrileni non c'è posto più bello della capitale spagnola.
Después de la tormenta llega la calma (Dopo la tempesta arriva la quiete)
La calma e la tranquillità seguono i momenti difficili.
Dios da gaites a quien nun pue soplales (Dio dà le cornamuse a chi non può soffiarle)
Questo è un detto popolare delle Asturie usato per descrivere situazioni in cui le opportunità arrivano a chi non è in grado di sfruttarle, simile al nostro "Dio dà il pane a chi non ha denti".
Dime con quién andas y te diré quién eres (Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei)
Le persone che frequenti definiscono la tua personalità.
Donde fueres, haz lo que vieres (Ovunque vai, fai quello che vedi)
Bisogna adattarsi e comportarsi secondo le usanze del luogo in cui uno si trova.
EEl hábito no hace al monje (L'abito non fa il monaco)
L'apparenza esteriore di una persona non definisce la sua vera natura o la sua personalità.
El que mucho abarca poco aprieta (Chi vuole molto poco ottiene)
Chi si concentra su troppi obiettivi, si sente sopraffatto e non riesce a realizzarne nessuno.
El que ríe último, ríe mejor (Chi ride per ultimo ride meglio)
Questo proverbio si usa quando qualcuno festeggia qualcosa senza essere sicuro dell'esito positivo.
El que tiene boca, se equivoca (Chi ha la bocca può sbagliarsi)
Chiunque parla o agisce può commettere errori - Errare è umano.
El tiempo todo lo cura (Il tempo tutto cura)
Con il passare del tempo si guarisce da qualsiasi ferita.
En boca cerrada no entran moscas (Nella bocca chiusa non entrano mosche)
Tacere evita equivoci, pettegolezzi ed errori - Il silenzio è d'oro
En Cantabria, si no llueve, chispea (In Cantabria, se non piove, pioviggina)
Questo detto sottolinea la frequenza delle precipitazioni in questa piovosa regione spagnola.
En tierra de ciegos el tuerto es rey (In terra dei ciechi, l'orbo è re)
Chi possiede capacità o conoscenze limitate è considerato una guida o un modello dove gli altri non ne hanno per niente.
Extremeño, aunque sea un leño (Estremadurano, anche se è solo un legno)
Questo proverbio si riferisce alla reputazione di rusticità, forza e fermezza del carattere degli abitanti della comunità autonoma spagnola "Estremadura".
FFa mes qui vol que no qui pod (Fa più chi vuole che chi può)
Proverbio in uso nella regione spagnola della Catalogna. Indica che il volere è più efficace del potere quando si vuole raggiungere un obiettivo.
GGallina vieja hace buen caldo (Gallina vecchia fa buon brodo)
La maturità e l'esperienza producono risultati migliori, proprio come una gallina non più giovane è ideale per un brodo salutare.
HHaciendo y deshaciendo se va aprendiendo (Facendo e disfacendo si impara)
Per rimediare a un errore occorre ricominciare da capo, in modo da ottenere un risultato migliore.
Haz el bien y no mires a quién (Fai del bene senza guardare a chi lo fai)
Bisogna compiere buone azioni in modo disinteressato e senza aspettarsi nulla in cambio.
Hierba mala nunca muere (L'erba cattiva non muore mai)
A volte è difficile liberarsi de persone malvage che ci hanno fatto del male.
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IIr a la guerra ni casar no se ha de aconsejar (Andare in guerra né sposarsi non si deve consigliare)
Saggio proverbio che sconsiglia di dare suggerimenti su questioni così personali, poiché se le cose vanno male, se ne ha la responsabilità.
LLa avaricia rompe el saco (L'avarizia rompe il sacco)
Chi non si accontenta finisce per perdere anche quel poco che ha, proprio come un sacco troppo pieno che si strappa.
La fe mueve montañas (La fede muove le montagne)
Possiamo arrivare molto lontano se siamo saldi nelle nostre convinzioni.
Los que hieren de detraz hieren en vazio (Chi colpisce da dietro colpisce a vuoto)
Proverbio basco che si applica a chi parla male alle spalle senza riuscire a causare danni reali.
Los toros se ven mejor desde la barrera (I tori si vedono meglio fuori dal recinto)
È facile criticare da una posizione sicura, senza correre rischi personali.
MMás sabe el diablo por viejo que por diablo (Il diavolo ne sa di più non in quanto tale ma perché è vecchio)
L'esperienza e l'età contano più del talento innato.
Más vale maña que fuerza (Vale più l'abilità della forza)
L'intelligenza, l'astuzia o l'abilità superano la forza fisica.
Más vale pájaro en mano que ciento volando (Vale più un uccello in mano che cento in volo)
Dai valore a quel poco che hai, invece correre rischi per qualcosa di meglio ma incerto.
Más vale prevenir que curar (Vale di più prevenire che curare)
È meglio anticipare un problema che risolverlo più in là.
Más vale tarde que nunca (Meglio tardi che mai)
È meglio che qualcosa di buono arrivi in ritardo, piuttosto che non arrivi mai.
Mejor solo que mal acompañado (Meglio solo che male accompagnato)
È meglio stare da soli anziché in compagnia di persone che ci fanno del male.
Murcia, qué hermosa eres (Murcia, quanto sei bella)
Detto utilizzato per elogiare la bellezza, il fascino e il paesaggio di questa città e regione spagnola.
NNadie es profeta en su propia tierra (Nessuno è profeta nella propria terra)
Molte volte i talenti o i meriti di una persona sono difficilmente riconosciuti nel proprio paese natìo.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy (Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi)
Questa espressione è un invito a non procrastinare oltre ma agire tempestivamente.
No es oro todo lo que reluce (Non è tutto oro quel che luccica)
Non tutto è bello o buono come ci può apparire a prima vista.
No hay mal que cien años dure (Mon c'è male che duri cento anni)
Questo proverbio spagnolo indica che nessun problema, tristezza o situazione negativa dura in eterno.
No hay mal que por bien no venga (Non tutto il male vien per nuocere)
In ogni situazione negativa si può sempre trovare qualcosa di positivo.
No hay peor ciego que el que no quiere ver (Non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere)
È impossibile far capire qualcosa a qualcuno che si rifiuta ostinatamente di accettare la realtà.
No hay que empezar la casa por el tejado (Non devi iniziare la casa dal tetto)
Gli spagnoli utilizzano questo detto riferendosi a qualcuno che sta cominciando qualcosa con il piede sbagliato.
No hay rosa sin espinas (Non c'è rosa senza spine)
Ogni cosa, per quanto bella o piacevole, porta con sé aspetti negativi, difficoltà o problemi.
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OO que non ten cabeza ten pés (Chi non ha testa ha piedi)
Questo antico detto galiziano descrive chi non agisce con riflessione, che dovrà supplire la mancanza di intelligenza con un maggiore sforzo fisico.
Ojo por ojo, diente por diente (Occhio per occhio, dente per dente)
Secondo questo proverbio, se qualcuno ci fa un torto, bisogna ricambiare allo stesso modo.
Ojos que no ven, corazón que no siente (Occhio non vede, cuore non sente)
Ciò che non si conosce non causa sofferenza.
PPiensa mal y acertarás (Pensa male e aspettati il peggio)
Essere sospettosi e pensare al peggio in certe situazioni può salvarci da una delusione.
Ponerse fino de pastelitos (Abbuffarsi di pasticcini)
Gli abitanti di La Rioja si esprimono così in presenza di chi mangia una quantità enorme di dolciumi fino a scoppiare.
QQuedarse a la luna de Valencia (Essere lasciati a bocca asciutta)
Si usa per riferirsi a qualcuno che ha atteso invano un evento, o che le sue speranze di raggiungere un obiettivo siano state deluse.
Quien con niños se acuesta mojado amanece (Chi dorme con i bambini si sveglia bagnato)
Chi si associa e persone immature o inesperte, avrà conseguenze negative, problemi o fallimenti.
¿Quién le pone el cascabel al gato? (Chi metterà il campanello al gatto?)
Questa domanda retorica si riferisce al fatto che nessuno è disposto a fare un lavoro scomodo o pericoloso.
Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla (Chi non ha visto Siviglia non ha visto meraviglia)
Questo detto andaluso sottolinea la bellezza straordinaria della città di Siviglia, considerata una delle meraviglie del mondo.
Quien siembra vientos, recoge tempestades (Chi semina vento raccoglie tempesta)
Chi si dedica a diffondere cattiveria, prima o poi vedrà tornare indietro tutto il male che ha causato.
RRápido y bien, no siempre marchan juntos (Rapido e bene, non sempre vanno insieme)
La fretta non porta mai a buoni risultati. La qualità richiede tempo.
SSi hay trato, pueden ser amigos perro y gato (Se c'è convenienza, anche cani e gatti possono essere amici)
Gli interessi comuni spesso prevalgono sui disaccordi e fanno in modo che due rivali possano raggiungere un accordo.
TTener la sartén por el mango (Tenere la padella per il manico)
Detto che indica praticamente chi detiene il potere. Se hai le redini in mano, sei tu che decidi dove andare.
UUvas y queso saben a beso (Uva e formaggio sanno di bacio)
Uva e formaggio insieme formano una miscela deliziosa, proprio come un bacio.
VVisteme despacio, que tengo prisa (Vestimi lentamente, che ho fretta)
Quando si ha fretta, è meglio agire con calma per evitare errori che farebbero perdere ancora più tempo.
ZZapatero, a tus zapatos (Calzolaio, alle tue scarpe)
Questo detto sollecita a occuparsi alle proprie questioni, evitando di intromettersi in faccende altrui.