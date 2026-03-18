Oroscopo aprile 2026 Vergine

Oroscopo del mese di aprile 2026 per il segno Vergine 🙎‍

(23 agosto ~ 22 settembre)

. Vi troverete coinvolti in un'attività frenetica, ma ricordate che ci sono cose a cui potete rinunciare. Saprete come adattarti alle nuove situazioni e trarne le migliori esperienze. Potreste dover prendere una decisione che non sarà compresa dalle persone che vi circondano. Lasciate emergere ciò che sentite e siate onesti con voi stessi. Per un po' dovrete dimenticare gli altri e concentrarvi sui vostri bisogni. Attenzione al transito dissonante di Saturno, poiché vi renderà molto sensibili e vulnerabili. Pertanto, l'atteggiamento di una persona vicina a voi può ferirvi molto.: Il vostro propendere per l'inflessibilità e il rigore potrebbe incontrare qualche difficoltà in questo periodo specialmente nel campo sentimentale. Attenzione alle vostre mosse in area affettiva. A causa di problemi legati alla vostra personalità rigida e a tratti ostinata, alcune incomprensioni possono logorare il legame tra voi e la persona che vive al vostro fianco. Perciò, assicuratevi di frenare al massimo possibile le vostre aspettative. Lasciate che prevalga l'armonia e la fiducia. La pazienza sarà la chiave per vivere una relazione serena e felice. Se il vostro cuore è libero da impegni, è arrivato il momento di mettere le carte in tavola e capire cosa volete e cosa cercate in un partner, altrimenti continuerete a commettere errori e a finire per mettervi con chiunque vi capiti. Non esiste una formula esatta per sapere se qualcuno è la persona dei vostri sogni, ma ci sono degli indicatori che possono aiutarvi, per esempio, se siete entrambi disponibili l'uno verso l'altro, oppure se condividete obiettivi comuni, o, ancora, se state insieme perché lo volete, non per necessità.: La prosperità apparirà in ogni aspetto della vostra vita. Avrete intuizioni preziose vi porteranno dei risultati sorprendenti, se le seguirete. Non dubitate che conseguirete dei buoni risultati. Sta arrivando per molti di voi nati sotto il segno zodiacale della Vergine un periodo vantaggioso, con nuove opportunità che vi offriranno ottime occasioni per coronare il vostro meritato successo. Sarete in grado di alzare la bandiera della vittoria nei settori in cui avete lottato duramente e lavorato sodo. Tuttavia, non lasciatevi sopraffare dalla vostra naturale pigrizia che potrebbe compromettere la crescita del vostro conto in banca. Vi suggerisco di attivarvi in qualche lavoro sociale che rispecchi i vostri valori, questo farà aumentare la stima di voi nella società.: Le stelle del mese di aprile 2026 vi aiuteranno a mantenervi in forma e vi aiuteranno a rimuovere ogni tipo di problema che riguarda il vostro benessere. Vi sentirete liberi da ogni preoccupazione e avvertirete una crescente carica di energia positiva. Tuttavia, a metà mese potreste sentirvi un po' indolenti. Se questo è il vostro caso, provate a fare alcuni esercizi fisici. Se qualcosa non vi convince, abbandonatelo e provate qualcosa che soddisfi le vostre esigenze. Dipenderà solo da voi se riceverete dei risultati positivi o il contrario.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: Sabato 4, venerdì 10 e lunedì 27 aprile 2026.