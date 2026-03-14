Oroscopo aprile 2026 Scorpione

Oroscopo del mese di aprile 2026 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

vi conviene non sottovalutate gli influssi di Urano, perché vi spingerà a prendere decisioni su alcuni cambiamenti. Voi nativi Scorpione siete alquanto ingenui sebbene pensiate di essere molto furbi. Fate molta attenzione ed esaminate attentamente ogni proposta che vi arriverà nelle prossime settimane. Fa d'uopo ricordarvi che è meglio che teniate un comportamento chiaro e trasparente ed evitiate manovre traverse, come il far credere a voi stessi delle verità rivedute e corrette, sopravvalutando il valore delle informazioni che corrispondono alle vostre convinzioni e/o supposizioni, cosa che spesso vi porta a commettere errori. Dovrete guardare in faccia la realtà se non volete ritrovarvi in situazioni che poi saranno difficili da controllare.: Dovrete essere pazienti, perché ciò che state sognando non accadrà, ameno per il momento. La relazione potrebbe essere un po' deludente. A causa di dubbi e incertezze, ad aprile potrebbero sorgere delle incomprensioni nella vostra vita sentimentale. Alcuni eventi non troppo cristallini potrebbero causare dei litigi tra voi e la persona con la quale condividete le vostre giornate. Dovrete usare tutta la vostra sensibilità e disponibilità se volete riuscire a non rovinare il vostro legame d'amore. Evitate gli scontri e siate prudenti. Cercate di non perdere il vostro ottimismo e sentitevi orgogliosi del modo in cui affrontate le battute d'arresto. Presto riuscirete a trovare un rimedio a situazioni che al momento sembrano non avere via d'uscita. Per gli scorpioncini dal cuore libero, grazie all'energia positiva di Venere, presto riuscirete a stabilirvi con un partner più adatto a voi e vivere assieme felici.: I vostri progetti sono sulla strada giusta. Questo è un buon momento per ottenere ciò che desiderate, ma dovrete agire in modo dinamico e veloce. Le vostre fatiche precedenti porteranno buoni risultati specialmente nella seconda metà del mese, quando ci sarà una crescita generale in tutte le aree della vostra vita. Il successo sta arrivando per la vostra gioia. Le vostre idee e i propositi saranno in grado di mettere le ali. Vi saranno date alcune opportunità per mostrare la vostra grandezza d'animo al mondo. Non siate nostalgici del passato, vivete il presente e progettate per il futuro, che per voi si prospetta brillante e prospero.: Alcuni segnali suggeriscono che durante questo mese di aprile 2026 le energie dei nati nel segno dello Scorpione potrebbero essere abbastanza indebolite. Proteggetevi dallo stress allontanando le tensioni. State calmi e lasciate che l'armonia prevalga. Potreste diventare un po' pigri durante la prima metà del mese, non lasciate che la fiacca vi domini. Esercizi regolari vi aiuteranno a rimanere in buona forma.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 8, domenica 19 e domenica 26 aprile 2026.