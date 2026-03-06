Oroscopo aprile 2026 Pesci

Oroscopo del mese di aprile 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

voi Pesci potreste passare attraverso un periodo di dure prove, e molte saranno le tentazioni della vita in questo momento. Sembra proprio che il vostro oroscopo non sia del tutto favorevole. Molto presto le energie potrebbero abbandonarvi, così come anche la fiducia in voi stessi. Vi accorgerete di non essere in grado di esprimervi come volete con gli altri, per cui le relazioni in generale subiranno un calo improvviso. Fate attenzione a non avventurarvi in alcuna spesa indesiderata nei prossimi giorni. Certi pensieri di acquisti impulsivi che vi assillano la mente hanno bisogno di essere sepolti almeno per un po' di tempo.: Alcuni aspetti negativi possono sopraggiungere a causa delle presenze dissonanti di Saturno e Plutone. Una crisi potrebbe manifestarsi durante questo periodo. Dovrete mettere in pratica tutta la vostra abilità di pensiero ed evitare di perdere il controllo, sebbene stavolta sarà un po' più difficile. Le tattiche che normalmente vi danno buoni risultati non funzioneranno ora. Cercate un'altra via d'uscita, ne avete la capacità e l'immaginazione. Se riuscirete a fare questo, troverete più gioia e serenità nella vostra relazione. Allo stesso modo, le vostre capacità seduttive si espanderanno e la persona al vostro fianco ne sarà stupita. Se siete single, dovrete mettere un maggiore entusiasmo e romanticismo nei vostri corteggiamenti. Ad ogni modo, se siete alla fine di una pagina sentimentale, quella successiva si prospetta molto più promettente.: Stanno arrivando diverse forze astrali favorevoli nella vostra area zodiacale delle attività e del lavoro, che vi aiuteranno a riprendere le idee e i progetti che avevate interrotto all'inizio dell'anno. Ma dovrete prestare attenzione perché non tutti i pianeti sono bendisposti con voi. Alcuni sono in netta dissonanza con la costellazione dei Pesci, come il duo Saturno e Plutone, in agguato e pronti a nuocervi. Le attività potrebbero non prendere la giusta direzione o per lo meno non all'altezza delle vostre aspettative. Vi troverete a prendere decisioni che non danno garanzia di successo. Dal punto di vista finanziario dovrete tenere gli occhi aperti e guardare bene quello che fate con i vostri soldi. Investite solo quando siete sicuri, perché dopo potreste non essere più in grado di recuperare qualcosa.: Occasionali piccoli problemi di salute sono possibili nelle prossime settimane. Abbiate cura di voi, e, soprattutto, cercate di evitare ogni imprudenza. Non che dobbiate preoccuparvi eccessivamente, ma occorrerà che fissiate un limite ai vostri obblighi e stabilire un ritmo di riposo. Fate attenzione alla vostra dieta, perché potreste prendere qualche chilo durante questo periodo. Dovete fare più esercizio fisico e prendervi più cura della vostra alimentazione.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 4, martedì 14 e domenica 26 aprile 2026.