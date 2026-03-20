Oroscopo aprile 2026 Leone

Oroscopo del mese di aprile 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

, per pensare con calma e chiarire i vostri obiettivi futuri. Avrete la forza e l'energia per andare avanti come avete sempre fatto finora. Si presenteranno opportunità interessanti che fareste bene ad approfondire prima di proseguire. È importante non lasciarsi trasportare dall'emozione del momento. Il denaro è necessario, perciò, dovete lavorare. È pur vero che avete bollette da pagare, ma nel frattempo che lavorate per portare i soldi a casa, non dimenticatevi di dare uno sguardo anche in direzione dei sentimenti.: Il romanticismo è uscito nelle vostre previsioni per il mese di aprile 2026. Mettete nei vostri programmi una vacanza romantica, magari su un'isola lontana dove trascorrerete momenti indimenticabili con il vostro lui o la vostra lei. Approfittate ora, poiché nell'ultima settimana del mese vi troverete sotto gli influssi di Plutone, che è un pianeta vulcanico e distruttivo, quindi, dovrete stare attenti a disaccordi e tensioni. Potrebbero sopraggiungere delle discussioni che porteranno dei turbamenti nella vostra vita sentimentale. Pertanto, farete bene a mantenere la calma, poiché l'aggressività servirebbe solo a far aumentare il gap nel vostro legame. Sorprendere il vostro partner con delle belle sorprese può aiutarvi a migliorare la vostra relazione. Se il vostro cuore è ancora libero, stanno per arrivare nuove esperienze d'amore che riempiranno di affetto ed emozioni la vostra vita. Se c'è una persona che vi interessa, non lasciatevela sfuggire.: Cambiamenti positivi stanno arrivando nella vostra vita lavorativa o nello studio. Le vostre ambizioni saranno soddisfatte con più facilità se inizierete le quattro settimane del mese di aprile 2026 mettendo in avanti il vostro piede migliore. La Luna vi darà la sua protezione favorendo le attività e i viaggi. Questo è un momento della vostra vita in cui tutte le vostre iniziative avranno un risvolto positivo. Saprete come tracciare nuove strade nelle situazioni difficili. La vostra mente brillante e originale vi permetterà di vedere soluzioni diverse ai soliti problemi. Un viaggio verso un luogo lontano, magari all'estero, saprà portarvi un rendimento favorevole. Si prospettano forti possibilità di realizzare il vostro sogno di comprare una casa. Se siete in cerca di un lavoro, quanto prima potrebbe arrivarvi una proposta davvero allettante.: Per quanto riguarda la vostra salute e il benessere, gli astri sono assai favorevoli nei confronti dell'area zodiacale del Leone. Per tutto il mese di aprile vi offriranno vigore e una grande quantità di energia che vi sarà utile da utilizzare soprattutto sul posto di lavoro. Tuttavia, piccoli malesseri potrebbero colpirvi se non vi prenderete cura di voi stessi. Cercate di stare lontani da qualsiasi circostanza che potrebbe influire negativamente sulla vostra felicità.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 1, sabato 11 e mercoledì 22 aprile 2026.