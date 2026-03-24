Oroscopo aprile 2026 Gemelli

Oroscopo del mese di aprile 2026 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

, e altre buone occasioni sono in arrivo, soprattutto legate al lavoro e alle questioni finanziarie. L'armoniosa posizione di Mercurio, il vostro pianeta governatore, favorirà un periodo molto prospero, in cui tutto, o quasi tutto, si svolgerà come desiderate. Preparatevi a vivere emozioni che non provate da tempo. Questo è un momento ideale per conoscere persone molto interessanti. In campo sentimentale, invece, ci potrebbe essere qualche intoppo, Il fatto è che Venere sembra come se si fosse appena svegliata e si strofina gli occhi ancora mezza intontita. Perciò, è probabile che in questo momento abbiate la tendenza a essere un poco distratti ed è facile che vi facciate condizionare dalle chiacchiere di qualcuno che si muove solo per invidia.: Potreste avere delle difficoltà a vivere la vita che volete. Vi sentirete un po' irritati e questo vi creerà un po' di tensione. È tempo di prendere una decisione coraggiosa ed è quella di cambiare il vostro stile di vita con la convinzione che questo cambiamento sia a vantaggio della vostra relazione d'amore. Forse in questo periodo siete troppo concentrati in altre cose e la persona accanto a voi si sente trascurata. O forse non accetta più la non confortevole posizione di dover dire soltanto ciò che fa piacere a voi. O magari il vostro partner si sente escluso dal vostro mondo e voi non riuscite a comprendere che cosa abbia portato al raffreddamento della relazione. In uno qualsiasi di questi casi, fareste bene a dar fondo al vostro coraggio e affrontiate a viso aperto la situazione. Tutto si può aggiustare ma il troppo egoismo può rovinare tutto. Un viaggio porterà un nuovo entusiasmo. Se ancora non avete un legame sentimentale, un romanzo d'amore è vicino.: Sul fronte delle attività, il mese di aprile porterà molti vantaggi ai nati sotto il segno dei Gemelli. Sarà un periodo di enormi possibilità e con buone opportunità di crescita per il vostro futuro. Il vostro invidiabile fiuto negli affari finanziari vi permetterà di gestire e far crescere il vostro denaro come nessun altro. Una trovata imprenditoriale potrà consentire di fornirvi un reddito migliore. Le stelle indicano alcune entrate supplementari oltre allo stipendio. Assicuratevi soltanto di non avere atteggiamenti impulsivi, perché in questo momento potrebbero danneggiarvi. Afferrate il presente per costruirvi una base solida per il futuro.: Questo è un periodo di grande vitalità per voi nativi Gemelli, a patto di non essere troppo ricettivi nel farvi carico delle ansie e le preoccupazioni di altri. Ciò potrebbe essere dannoso per il vostro benessere. Mettete da parte le vostre emozioni e le apprensioni per un po' di tempo e fate in modo di utilizzare sapientemente le vostre energie. Siate pronti a rilassarvi e a meditare quando l'ambiente si riscalda. La luna vi invita a osservare in silenzio e a conservare le vostre energie.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 9, domenica 19 e mercoledì 29 aprile 2026.