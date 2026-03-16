Oroscopo aprile 2026 Bilancia

Oroscopo del mese di aprile 2026 per il segno Bilancia ⚖

(23 settembre ~ 22 ottobre)

che la felicità non arriva come una manna dal cielo, ma dalle persone che avete al vostro fianco. Usate saggiamente tutte le armi che avrete a disposizione durante questo mese di aprile 2026, soprattutto la vostra intelligenza, ma anche il vostro fascino e il carisma innato nella Bilancia. In ambito sentimentale, il cattivo umore dovuto a questioni economiche può provocare frequenti litigi con la persona che avete accanto. Imparate a vedere la vita sotto una luce positiva e vedrete che tutto andrà meglio. Controllate l'euforia che una notizia molto favorevole può produrre. Se avete delle divergenze con qualcuno cha ha un certo potere, ascoltate il vostro intuito e non fidatevi di questa persona.: Ci sono alcuni aspetti della vostra personalità che dovreste affinare e vedrete che quelle ombre che ostacolano la vostra relazione affettiva scompariranno. Non dimenticate di chiarire un malinteso che potrebbe essersi verificato con la persona accanto a voi perché sta assorbendo molte delle vostre energie. Qualcuno cercherà di seminare discordia nella vostra famiglia, creando una discussione o un conflitto. Dovrete essere voi a prendere delle decisioni che attirino la magia nella vostra vita. Un viaggio con il vostro partner potrebbe portare risultati favolosi. Per chi vive solo, l'amore a prima vista può funzionare. Alcuni di voi potrebbero cominciare una nuova relazione che presto si concluderà con un matrimonio. Questo è il periodo ideale per esprimere e rivelare le aspirazioni che avete nel cuore. Andate oltre le apparenze e cercate la compagnia di chi è veramente sincero. In questo modo riuscirete a beneficiare appieno le cose belle della vita.: Sarà meglio affilare le vostre armi e procedere con coraggio. Nuove strade si apriranno davanti a voi e vi porteranno più vicini a realizzare i vostri sogni. Alcuni ostacoli potrebbero apparire sulla vostra strada, ma voi non dovrete perdervi di coraggio, perché le posizioni planetarie di aprile sono molto favorevoli verso l'area zodiacale della Bilancia e vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. La carriera sarà posta in prima linea. Sarà un lavoro duro, forse troppo, e ciò potrebbe portare alcune tensioni. Non fatevi mancare la pazienza, perché riuscirete a portare a termine i vostri piani. Verso la fine del mese potreste ricevere una buona notizia su un problema che da tempo vi preoccupa. Vi sentirete sicuri e determinati e non vi dispiacerà correre rischi o scommettere su cose nuove che vi attraggono.: Un lieve calo nella forma fisica può essere accompagnato dalla tipicità dei sintomi che portano alla stanchezza e al malumore. Al primo sentore di questi segnali sarà il caso che non sottovalutiate i consigli del vostro medico sul tipo di dieta da adottare. Il rischio maggiore potrebbero correrlo i vostri denti, per cui sarà meglio mettere da parte i dolci per un po', se non volete correte il rischio di ritrovarvi in uno degli studi medici tra i più temuti, ossia, il dentista. Non fate qualcosa di cui sicuramente vi pentireste in seguito.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 10, lunedì 20 e martedì 28 aprile 2026.