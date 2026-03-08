Oroscopo aprile 2026 Acquario

Oroscopo del mese di aprile 2026 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

vi farà sentire in perfetta forma e pronti ad affrontare il mondo. Attirerete fortuna e successo se sarete disposti ad affrontare un cambiamento che sta per verificarsi nella vostra vita. Con il cielo in buon aspetto verso la vostra area zodiacale, per voi Acquario si prospetta un ottimo inizio. Sarà un periodo assai positivo in cui non mancherà anche un pizzico di fortuna. Cercate di cogliere le opportunità che stanno per arrivare per crearvi intorno a voi degli spazi sicuri che vi consentano un futuro senza tanti patemi d'animo. Presto potrete raccogliere i frutti degli sforzi passati per reinvestirli nel lungo termine.: Badate a come trattate le persone che avete accanto, perché il vostro comportamento potrebbe ferire chi vi ama e si preoccupa per voi. Questo può succedere perché Venere e Marte, inizialmente dissonanti nei confronti della costellazione dell'Acquario, toglieranno gran parte della vostra vitalità. Fate attenzione a una persona che si professa vostra amica ma che in realtà diffonde pettegolezzi sul vostro conto. Ricordate che la magia dell'amore è sorretta dalla vostra personalità emotiva, per cui cercate di evitare dubbi e sospetti e lavorate per far crescere l'armonia. Quelli di voi che vivono una storia duratura potrebbero avere una sorpresa bella e inaspettata, come la notizia della nascita di un figlio. Se siete single, Venere esalterà in voi i migliori sentimenti e chiunque avvicinerete vi percepirà come un fiore profumato. Siate spontanei e vedrete che vi sarà facile affascinare il cuore della persona che volete conquistare. Dovrete, però, stare lontani dalle persone che hanno già una relazione. Non siete nati per essere la "" di nessuno, quindi, imparate ad apprezzarvi di più e smettetela di elemosinare affetto o briciole d'amore.: Lasciate che il mondo continui a girare e non rammaricatevi per ciò che non vi è stato possibile realizzare finora. Questo è un periodo in cui le competenze professionali saranno messe a dura prova. Voi Acquario dovreste comunque uscirne indenni poiché riceverete da Marte l'energia necessaria per portare avanti le vostre idee. Vedrete molti dei vostri piani prendere le ali. Se avete in programma un cambiamento o una modifica, nella seconda quindicina del mese ci saranno buone opportunità, ma dovrete pensarci bene prima di prendere qualsiasi decisione importante, soprattutto per quanto riguardano gli affari e il commercio. All'inizio potreste trovarvi ad affrontare alcuni ostacoli ma poi il successo finalmente busserà alla vostra porta. Riuscirete ad ottenere il massimo dei benefici grazie anche agli aspetti positivi di Mercurio, il pianeta della comunicazione, che vi aiuterà ad agire al meglio delle vostre capacità creative e ad avere risultati soddisfacenti.: Sarete energici e pieni di fiducia, e le persone intorno a voi troveranno il vostro viso luminoso e felice. Non c'è dubbio che vi troviate in un periodo di crescita positiva nel campo della salute e del benessere sebbene alcuni disturbi digestivi e nervosi siano possibili, ma voi saprete recuperare prontamente. Controllate la collera e cercate di rimanere sereni e allegri. Occorrerà anche che prendiate delle decisioni importanti che riguardano la dieta da seguire e l'esercizio fisico da eseguire.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 2, sabato 18 e giovedì 23 aprile 2026.