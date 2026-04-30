La leggenda Maya delle macchie del giaguaro

La storia è questa:

narra di un giaguaro vissuto nello Yucatán, in Messico, migliaia di anni fa, a cui accadde qualcosa a dir poco sorprendente., il giaguaro aveva il manto uniforme di colore giallo lucente, viveva felice e beneficiava di ottima forma fisica, aveva cibo in abbondanza e andava meravigliosamente d'accordo con gli altri animali., amava fare lunghe passeggiate nella foresta, ma il suo passatempo preferito era leccarsi il pelo per mantenerlo sempre lucido pulito, e si vantava del suo mantello biondo come il sole., mentre faceva il solito pisolino sotto un albero di avocado, improvvisamente sobbalzò al suono di strani rumori che provenivano da sopra la sua testa.Alzò lo sguardo e scoprì che si trattava di alcune scimmie che facevano le sciocche. Il giaguaro si arrabbiò e gli urlò contro: ", che si stavano divertendo un mondo, non gli diedero retta e continuarono a saltare di ramo in ramo, lanciando in aria dei frutti per poi guardarli frantumarsi e schizzare ovunque quando toccavano terra. Per loro era un gioco molto divertente.. Alzò la testa ed emise un potente ruggito per spaventarli, ma le scimmie continuarono imperterrite a giocare finché un avocado non lo colpì alla schiena, causandogli un dolore terribile.. Saltò in alto, come di solito fanno i giaguari quando sono arrabbiati, e solo per un pelo non riuscì ad afferrare le scimmie, che fuggirono immediatamente terrorizzate." corsero dal saggio e gentile "" (), a cui chiesero aiuto per risolvere il loro problema con il giaguaro. Dopo avergli raccontato la spiacevole situazione, il divino protettore della della vegetazione e degli animali selvatici, rispose: ", le scimmie tornarono subito indietro. Intanto, il giaguaro, con la sua splendida pelliccia dorata, si era di nuovo sdraiato sull'erba e si era addormentato. Le scimmie ne approfittarono per arrampicarsi sull'albero., i primati scelsero gli avocado più maturi e glieli lanciarono addosso. Il giaguaro si svegliò di soprassalto, rendendosi conto di essere stato attaccato. Sorpreso, vide un mucchio di polpa scura e appiccicosa che gli macchiava la bellissima pelliccia., vedendo tutte quelle macchie nere, andò a lavarsi al fiume, ma poiché il fiume era molto distante, quando arrivò, le macchie erano penetrate nel suo pelo e per quanto si lavasse, non andavano via.che da quel momento in poi tutti i giaguari siano ricoperti di macchie scure sul loro pelo dorato.