La leggenda Maya delle macchie del giaguaro

Le macchie del giaguaro (Panthera onca) sono caratteristiche chiazze nere a forma di rosetta e punti neri all'interno, su un mantello giallo-arancio.
Un'antica leggenda narra di un giaguaro vissuto nello Yucatán, in Messico, migliaia di anni fa, a cui accadde qualcosa a dir poco sorprendente.
La storia è questa:A quei tempi, il giaguaro aveva il manto uniforme di colore giallo lucente, viveva felice e beneficiava di ottima forma fisica, aveva cibo in abbondanza e andava meravigliosamente d'accordo con gli altri animali.
Da buon felino qual era, amava fare lunghe passeggiate nella foresta, ma il suo passatempo preferito era leccarsi il pelo per mantenerlo sempre lucido pulito, e si vantava del suo mantello biondo come il sole.
Un torrido giorno d'estate, mentre faceva il solito pisolino sotto un albero di avocado, improvvisamente sobbalzò al suono di strani rumori che provenivano da sopra la sua testa.
Aprì gli occhi e chiese: "Chi è là fuori che disturba il mio sonno?"
Alzò lo sguardo e scoprì che si trattava di alcune scimmie che facevano le sciocche. Il giaguaro si arrabbiò e gli urlò contro: "Abbiate rispetto, per favore! Non vedete che sto dormendo?"
Ma le scimmie, che si stavano divertendo un mondo, non gli diedero retta e continuarono a saltare di ramo in ramo, lanciando in aria dei frutti per poi guardarli frantumarsi e schizzare ovunque quando toccavano terra. Per loro era un gioco molto divertente.
Il giaguaro iniziò a perdere la pazienza. Alzò la testa ed emise un potente ruggito per spaventarli, ma le scimmie continuarono imperterrite a giocare finché un avocado non lo colpì alla schiena, causandogli un dolore terribile.
Ora era davvero furioso. Saltò in alto, come di solito fanno i giaguari quando sono arrabbiati, e solo per un pelo non riuscì ad afferrare le scimmie, che fuggirono immediatamente terrorizzate.
I "quadrumani" corsero dal saggio e gentile "Signore della Foresta" (Yum Kaax), a cui chiesero aiuto per risolvere il loro problema con il giaguaro. Dopo avergli raccontato la spiacevole situazione, il divino protettore della della vegetazione e degli animali selvatici, rispose: "Il giaguaro avrà una dura lezione per la sua arroganza. Tornate sull'albero e lanciategli gli avocado più maturi sulla schiena. Questa volta non potrà pulirsi e rimarrà macchiato per sempre. Così in futuro sarà meno vanitoso."
Dopo aver ringraziato il Signore della montagna, le scimmie tornarono subito indietro. Intanto, il giaguaro, con la sua splendida pelliccia dorata, si era di nuovo sdraiato sull'erba e si era addormentato. Le scimmie ne approfittarono per arrampicarsi sull'albero.
Non appena lo sentirono russare, i primati scelsero gli avocado più maturi e glieli lanciarono addosso. Il giaguaro si svegliò di soprassalto, rendendosi conto di essere stato attaccato. Sorpreso, vide un mucchio di polpa scura e appiccicosa che gli macchiava la bellissima pelliccia.
Il giaguaro, vedendo tutte quelle macchie nere, andò a lavarsi al fiume, ma poiché il fiume era molto distante, quando arrivò, le macchie erano penetrate nel suo pelo e per quanto si lavasse, non andavano via.
Si dice che da quel momento in poi tutti i giaguari siano ricoperti di macchie scure sul loro pelo dorato.