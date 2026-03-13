La saggezza di nonni

L'educazione dei bambini non avviene solo a scuola, ma anche a casa. E all'interno del nucleo familiare, i nonni svolgono un ruolo fondamentale.
I nonni non sono solo amorevoli tutori, ma anche trasmettitori di valori, di storie ed esperienze di vita che arricchiscono lo sviluppo dei bambini. I nonni integrano gli insegnamenti dei genitori e rafforzano le abitudini positive. Essi insegnano ai bambini l'importanza della famiglia, della storia e del rispetto per gli anziani, e, soprattutto, il loro sostegno emotivo rafforza l'autostima e la sicurezza dei loro nipoti.
Un giorno, un bambino andò dal suo vecchio nonno e gli chiese: "Qual è il valore della vita?". L'anziano aprì un cassetto, prese una pietra e gliela diede, dicendo: "Va e scopri il valore di questa pietra, ma non venderla".
Il bambino portò la pietra a un fruttivendolo e gli chiese quanto valeva. Il fruttivendolo vide la pietra luccicante e disse: "Puoi prendere una dozzina di arance per questa pietra". Il bambino si scusò e disse che il nonno gli aveva chiesto di non venderla.
Andò avanti ed entrò in un panificio. "Quanto potrebbe valere questa pietra?" chiese al fornaio. Il panettiere vide la pietra luccicante e disse: "Prendi dieci rosette e dammi la pietra". Il bambino si scusò di nuovo e disse che non poteva venderla.
Il piccolo continuò il suo cammino ed entrò in una gioielleria, dove chiese il valore della pietra. Il gioielliere vide la pietra con una lente e disse: "Ti darò diecimila euro per questa pietra". Vedendo che il bambino scuoteva la testa, l'orefice disse ancora: "Va bene, va bene, se mi dai la tua pietra, ti do due collane d'oro da 24 carati". Il bambino spiegò che non poteva vendere la pietra.
Proprio di fronte alla gioielleria c'era un venditore di pietre preziose. Il bambino entrò nel negozio e chiese al venditore quale fosse il valore della sua pietra. Quando il venditore di pietre preziose vide il grande rubino, stese un panno rosso e vi posò sopra il rubino. Poi girò in cerchio intorno al rubino, si chinò e si toccò la testa con commozione. "Da dove hai preso questo rubino inestimabile?"
Senza aspettare risposta, il venditore disse ancora: "Anche se vendessi il mondo intero non sarei in grado di acquistare questa pietra di inestimabile valore".
Sbalordito e confuso, il ragazzo tornò da suo nonno e gli raccontò l'accaduto.
"Ora dimmi, nonno, qual è il valore della vita?"
Il nonno disse: "Le risposte che hai ricevuto dal fruttivendolo, dal panettiere, dal gioielliere e dal venditore di pietre preziose, spiegano il valore della nostra vita.
Potresti essere una pietra preziosa, persino inestimabile, ma le persone ti apprezzeranno in base alla loro situazione economica, al loro livello di cultura, e, soprattutto, alla fiducia che hanno in te. Ma non temere, ci sarà sempre qualcuno che riconoscerà il tuo vero valore".