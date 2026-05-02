I segni zodiacali come direbbero a Napoli

Questi sono i segni zodiacali come direbbero gli abitanti del capoluogo partenopeo, basati su stereotipi comuni e con un pizzico di ironia.
Questi sono i 12 segni zodiacali spiegati in dialetto napoletano, in una chiave ironica e leggera, come se fossero personaggi di una commedia cosmica (di seguito, tra parentesi, chiaramente, c'è la traduzione in italiano).
Ariete:
Ll'Ariete è 'nu guerriero ca parte subbito comm' 'a 'nu razzo, sulo ca po' se scorda addò steva ienno (L'Ariete è un guerriero che parte subito come un razzo, solo che poi si dimentica dove stava andando).
Toro:
'A passiona d' 'o Toro è 'o mmagnà bbuono; se tene astritto 'o piatto comme si fosse 'na reliquia (La passione del Toro è il mangiare bene; si tiene stretto il piatto come se fosse una reliquia).
Gemelli:
I Gemelli so' comme a ddoie aneme dint' a 'nu cuorpo sulo, e nisciuna 'e tutt'e ddoie sape chello ca se vo' magnà 'a sera (I Gemelli sono come due anime in un solo corpo, e nessuna delle due sa quello che vuole a cena).
Cancro:
'O Cancro è 'o mammone d' 'o zodiaco, ca chiagne sul'isso guardanno 'a telenovela (Il Cancro è il tenerone dello zodiaco, che piange da solo guardando la telenovela).
Leone:
'O Lione è 'o rrè d' 'o vosco, pure si 'o vosco è 'o salotto d' 'a casa soia (Il Leone è il re del bosco, sebbene il bosco sia il salotto di casa sua).
Vergine:
'A Vergine è comme a 'nu chiattillo ca curregge pure 'e cartuscelle azzeccate 'nfaccia 'o frigorifero (La Vergine è così pignola che corregge anche i bigliettini appiccicati sulla porta del frigo).
Bilancia:
'A Valanza va 'ntalianno tutto 'o juorno, però ce sta 'a dìcere ca 'o ffà cu stile (La Bilancia va cincischiando tutto il giorno, però c'è da dire che lo fa con stile).
Scorpione:
'O Scurpione è 'na criatura mistriusa, pure quanno adda scegliere 'o gusto d' 'o gilato (Lo Scorpione è una creatura misteriosa anche quando deve scegliere il gusto del gelato).
Sagittario:
'O Saggittario è 'nu viaggiatore ca téne sempe voglia e prenutà nu viaggio, ma po' se scorda e' fa 'a valìggia (Il Sagittario è un viaggiatore che ha sempre voglia di prenotare un viaggio, ma poi si dimentica di fare la valigia).
Capricorno:
'O Capricuorno è 'nu faticatore accussì muderno ca pianifica chello c'adda fa cu ll'inteliggenza artificiale (Il Capricorno è un lavoratore così progredito che pianifica i suoi impegni con IA).
Acquario:
All'Acquario vèneno 'nzuonno pruggetti geniali, ma po' s' 'e scorda guardanno 'e stelle (All'Acquario arrivano in sogno progetti geniali, ma poi se li dimentica guardando le stelle).
Pesci:
'E Pisce so' sugnatori che campano 'a mmità d' 'o tiempo dint' 'a nu munno 'e fantasia (I Pesci sono dei sognatori che vivono metà del tempo in un mondo immaginario).
Ariete:
Ll'Ariete è 'nu guerriero ca parte subbito comm' 'a 'nu razzo, sulo ca po' se scorda addò steva ienno (L'Ariete è un guerriero che parte subito come un razzo, solo che poi si dimentica dove stava andando).
Toro:
'A passiona d' 'o Toro è 'o mmagnà bbuono; se tene astritto 'o piatto comme si fosse 'na reliquia (La passione del Toro è il mangiare bene; si tiene stretto il piatto come se fosse una reliquia).
Gemelli:
I Gemelli so' comme a ddoie aneme dint' a 'nu cuorpo sulo, e nisciuna 'e tutt'e ddoie sape chello ca se vo' magnà 'a sera (I Gemelli sono come due anime in un solo corpo, e nessuna delle due sa quello che vuole a cena).
Cancro:
'O Cancro è 'o mammone d' 'o zodiaco, ca chiagne sul'isso guardanno 'a telenovela (Il Cancro è il tenerone dello zodiaco, che piange da solo guardando la telenovela).
Leone:
'O Lione è 'o rrè d' 'o vosco, pure si 'o vosco è 'o salotto d' 'a casa soia (Il Leone è il re del bosco, sebbene il bosco sia il salotto di casa sua).
Vergine:
'A Vergine è comme a 'nu chiattillo ca curregge pure 'e cartuscelle azzeccate 'nfaccia 'o frigorifero (La Vergine è così pignola che corregge anche i bigliettini appiccicati sulla porta del frigo).
Bilancia:
'A Valanza va 'ntalianno tutto 'o juorno, però ce sta 'a dìcere ca 'o ffà cu stile (La Bilancia va cincischiando tutto il giorno, però c'è da dire che lo fa con stile).
Scorpione:
'O Scurpione è 'na criatura mistriusa, pure quanno adda scegliere 'o gusto d' 'o gilato (Lo Scorpione è una creatura misteriosa anche quando deve scegliere il gusto del gelato).
Sagittario:
'O Saggittario è 'nu viaggiatore ca téne sempe voglia e prenutà nu viaggio, ma po' se scorda e' fa 'a valìggia (Il Sagittario è un viaggiatore che ha sempre voglia di prenotare un viaggio, ma poi si dimentica di fare la valigia).
Capricorno:
'O Capricuorno è 'nu faticatore accussì muderno ca pianifica chello c'adda fa cu ll'inteliggenza artificiale (Il Capricorno è un lavoratore così progredito che pianifica i suoi impegni con IA).
Acquario:
All'Acquario vèneno 'nzuonno pruggetti geniali, ma po' s' 'e scorda guardanno 'e stelle (All'Acquario arrivano in sogno progetti geniali, ma poi se li dimentica guardando le stelle).
Pesci:
'E Pisce so' sugnatori che campano 'a mmità d' 'o tiempo dint' 'a nu munno 'e fantasia (I Pesci sono dei sognatori che vivono metà del tempo in un mondo immaginario).