I segni zodiacali come direbbero a Napoli

, in una chiave ironica e leggera, come se fossero personaggi di una commedia cosmica ().Ll'Ariete è 'nu guerriero ca parte subbito comm' 'a 'nu razzo, sulo ca po' se scorda addò steva ienno ().'A passiona d' 'o Toro è 'o mmagnà bbuono; se tene astritto 'o piatto comme si fosse 'na reliquia ().I Gemelli so' comme a ddoie aneme dint' a 'nu cuorpo sulo, e nisciuna 'e tutt'e ddoie sape chello ca se vo' magnà 'a sera ().'O Cancro è 'o mammone d' 'o zodiaco, ca chiagne sul'isso guardanno 'a telenovela ().'O Lione è 'o rrè d' 'o vosco, pure si 'o vosco è 'o salotto d' 'a casa soia ().'A Vergine è comme a 'nu chiattillo ca curregge pure 'e cartuscelle azzeccate 'nfaccia 'o frigorifero ().'A Valanza va 'ntalianno tutto 'o juorno, però ce sta 'a dìcere ca 'o ffà cu stile ().'O Scurpione è 'na criatura mistriusa, pure quanno adda scegliere 'o gusto d' 'o gilato ().'O Saggittario è 'nu viaggiatore ca téne sempe voglia e prenutà nu viaggio, ma po' se scorda e' fa 'a valìggia ().'O Capricuorno è 'nu faticatore accussì muderno ca pianifica chello c'adda fa cu ll'inteliggenza artificiale ().All'Acquario vèneno 'nzuonno pruggetti geniali, ma po' s' 'e scorda guardanno 'e stelle ().'E Pisce so' sugnatori che campano 'a mmità d' 'o tiempo dint' 'a nu munno 'e fantasia ().