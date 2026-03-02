Come sognano i segni zodiacali

Ariete: L'Ariete è incline a sognare lasciandosi trasportare da forti emozioni. Quando è agitato, può cadere nel regno dell'illusione; Toro: Il Toro, da grande lavoratore, sogna soprattutto la prossima vacanza. Confida che i suoi sogni lo guidino verso nuove frontiere; Gemelli: I Gemelli, dotati di una natura creativa, socievole e intellettuale, scatenano la loro sconfinata immaginazione, perdendosi spesso nei propri sogni; Cancro: Il Cancro preferisce rimanere nel proprio guscio accogliente piuttosto che affrontare la dura realtà; Leone: Il Leone, radioso protagonista dello zodiaco, nei suoi sogni c'è amore e ammirazione. Ciò a volte lo disconnette dalla realtà; Vergine: I nativi Vergine si concedono il lusso di sognare, ma l'impulso terreno non possono ignorarlo; Bilancia: La Bilancia è un segno cardinale d'aria che si lascia spesso trasportare dalle fantasie e dalle aspettative altrui; Scorpione: Lo Scorpione non è certamente associabile al sognare ad occhi aperti. Se c'è in gioco l'amore ha i suoi momenti di delirio; Sagittario: La costante ricerca di avventure porta il Sagittario a fantasticare, alimentando, così, la sua inclinazione a sognare ad occhi aperti; Capricorno: Il Capricorno è ambizioso e connesso alla realtà che lo circonda. Nei suoi sogni nessuno più di lui ha i piedi saldamente piantati a terra; Acquario: L'Acquario, essendo dotato di una mente aperta, sogna le cose più grandi che desidera mettere in pratica; Pesci: In quanto ai Pesci, sono così immersi nel loro mondo interiore che percepiscono a malapena la realtà che li circonda.

Sole : persone potenti, ricchezza, gioielli, sogni alati;

Luna : mare, navi, vela, acqua, inondazione;

Mercurio : dipinti, libri, santuari, viaggi, apprendimento, conti finanziari;

Venere : sognare cose belle, esperienze piacevoli;

Marte : fuoco, violenza, conflitto, armi, animali pericolo;

Giove : denaro, gratitudine e riconoscimento, persone importanti, questioni spirituali;

Saturno : Responsabilità, terra, luoghi oscuri, cose che causano paura o terrore;

Urano : incendi, esplosioni, eventi improvvisi e inaspettati, persone sconosciute;

Nettuno : ambiguità, confusione, acqua, visioni;

Plutone : distruzione, figure misteriose, cose spaventose, senso di pericolo;

Nodo Nord : cose preziose e belle, profumo, natura;

Nodo Sud: oscurità, sussurri, essere inseguiti, non riuscire a scappare, persone che cercano di prenderti.

di svegliarti nel cuore della notte, bagnato di sudore e con il cuore che ti batte forte, dopo un incubo? Non sei il solo. Tutti abbiamo fatto sogni che ci hanno fatto alzare di soprassalto dal letto, ma cosa significa tutto ciò?. Non si tratta di un semplice intrattenimento della nostra mente mentre dormiamo, ma è un vero linguaggio che rivela le emozioni represse, le paure più profonde e i conflitti che non sappiamo come affrontare da svegli., i sogni sono correlati ai segni zodiacali e ai pianeti. Si ritiene che ogni segno abbia un'energia e una forza specifiche, correlate ad alcuni aspetti della vita, e queste energie possono manifestarsi nei nostri sogni., bisogna tenere presente che i sogni possono avere molti significati diversi e che l'interpretazione astrologica è solo uno dei tanti modi in cui i sogni possono essere interpretati.