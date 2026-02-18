Oroscopo marzo 2026 Vergine‍

Oroscopo del mese di marzo 2026 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

. Qualcosa che vi interessa molto e che era rimasto come paralizzato, molto presto potrà ripartire. Non perdete le opportunità in arrivo e non lasciate che i vostri dubbi vi paralizzino. Il vostro elemento terra vi aiuterà a stabilizzare il ciclo dell'acqua con l'elemento fuoco, portando maggiore armonia nell'aria che respirate. La bellezza fiorirà intorno a voi. Sarete attratti dal mondo naturale e avrete un legame speciale con gli animali.: La magia apparirà nella vostra vita grazie alla benevolenza di Venere, poiché il pianeta della bellezza è assai favorevole all'area zodiacale della Vergine. Vivrete sensazioni che vi porteranno lontano dalle vostre consuetudini e vi faranno provare emozioni che avevate quasi dimenticato. Se siete sposati o in una relazione di convivenza, noterete dei miglioramenti sul fronte interno. L'armonia sarà generalmente buona, tuttavia, fate attenzione alle infedeltà, perché possono causare sconvolgimenti e profonde ferite che poi saranno lente a guarire. Se vi trovaste nella condizione in cui la fiducia è venuta a mancare, vi consiglio di considerare bene ciò che vi aspettate dal vostro partner e considerare se è la persona che fa davvero per voi. Se siete single, nel vostro destino c'è scritto che l'amore si svilupperà in modo naturale. Mantenere la mente aperta ed evitate di prendere impegni troppo affrettati.: Mettete da parte il vostro orgoglio e ascoltate i consigli di un esperto in materia che vi aiuteranno a vedere le cose da un'altra prospettiva. Una persona entrerà nella vostra vita e vi aiuterà a prosperare rapidamente. Questo è un periodo positivo in generale per la crescita economica. Ci sarà un miglioramento delle vostre capacità intuitive, mentre il vostro talento per la stabilità potrà aiutarvi a far crescere i vostri progetti e le iniziative. Dovete, però, stare attenti perché potreste rimanere delusi dal tradimento di una persona che lavora al vostro fianco e che considerate amica. Se siete in cerca di un'occupazione, giacché siete un lavoratore di qualità ed efficienza, non avrete certo problemi nel trovare un lavoro. Non vi accontentate di poco. Reinventatevi e mettete un po' di emozione nella vostra vita.: Il Sonno potrebbe essere un problema per molti nati sotto il segno della Vergine durante le prossime settimane di marzo, specialmente se avete passato la mezza età. Un regolare programma e una pratica di respirazione profonda prima di dormire, possono aiutarvi a migliorare il sonno. Potreste anche essere soggetti a problemi del nervo sciatico o problemi alla schiena o alle ginocchia. Lunghe passeggiate, l'aerobica, lo stretching, i pesi leggeri, lo yoga o il ballo liscio, possono aumentare la flessibilità e l'elasticità dei muscoli e delle ossa.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: martedì 3, giovedì 12 e domenica 22 marzo 2026.