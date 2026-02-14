Oroscopo marzo 2026 Scorpione

Oroscopo del mese di marzo 2026 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

di far vedere agli altri di che pasta siete fatti. Non fate come la tartaruga che tutto ciò che ha, se lo porta sulle spalle. La Luna di marzo vi darà tutta la fortuna di cui avete bisogno. In quanto nativi Scorpione, la debolezza e lo scoraggiamento non vi si addicono e nelle prossime settimane lo dimostrerete. Saprete in ogni momento cosa fare per raggiungere i vostri obiettivi, nonostante gli inconvenienti che durante il mese di marzo potrebbero presentarsi.: Questo è un periodo abbastanza fortunato per molti innamorati di segno Scorpione. Le stelle del mese di marzo 2026 porteranno un vento di armonia e prosperità nelle vostre case. La vostra vita sentimentale sarà alimentata con cura e amore dalle stelle. La vostra natura sognante si espanderà e l'immaginazione prospererà. I vostri sogni potranno essere rivelatori, colorati e profetici. Se siete sposati o conviventi, il legame si farà più forte. Tuttavia, potrebbero sorgere problemi di fiducia o di affidabilità. Non lasciate che la diffidenza abbia la meglio su di voi. Se siete single, ci saranno molte occasioni in questo periodo. Alcune si presenteranno quando meno ve lo aspettate. Saranno storie casuali con tendenza a essere molto effimere, per cui, fareste bene a testare le acque prima di immergervi con entrambi i piedi.: Se avrete fiducia in voi stessi, non ci sarà nulla che non potrete fare. In questo vostro oroscopo del mese di marzo 2026 si prevedono interessanti opportunità di lavoro che vi appariranno davanti nei prossimi giorni. La buona sorte brillerà intorno a voi e le occasioni di progresso e di crescita si mostreranno sin da subito. Fate le cose a modo vostro e non permettete a nessuno di interferire con le vostre decisioni. È arrivato il momento di condividere i progetti a cui state lavorando da tempo. Sono ormai abbastanza maturi per vedere la luce. Questo è anche un periodo favorevole per un cambiamento di attività o luogo di lavoro, ed è soprattutto un buon momento per l'avanzamento di carriera o per una promozione.: Stanchezza e tensione sono due fattori da tenere sott'occhio durante tutto il mese di marzo. La tensione nervosa può causare danni al sistema immunitario, con un calo di energia fisica e mentale. Siate sereni o valutate la possibilità di rimanere impassibili. Se adottate un diverso atteggiamento potreste far percepire il vostro disagio, e questo potrebbe giocare contro voi stessi e il vostro futuro. Provate ad affinare il vostro umore e il risultato finirà per essere migliore del previsto. In questo momento sono da evitare diete o esercizi fisici a regimi estremi, poiché c'è più probabilità di fallire e cadere in preda a pensieri negativi. Prendetevi qualche giorno di riposo.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: giovedì 5, mercoledì 11 e domenica 22 marzo 2026.