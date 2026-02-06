Oroscopo marzo 2026 Pesci

Oroscopo del mese di marzo 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

, gli innamorati Pesci sarebbero capaci di trovare le parole più intense per esprimerlo. Ma poi, quando l'amore finisce, vi rimane una ferita che il più delle volte nemmeno il tempo riesce a cancellare. È un segno che vi resta per tutta la vita e serve a farvi ricordare quanto sia grande la fragilità interna al vostro cuore. Chi come voi l'ha vissuto, non se lo potrà mai dimenticare. Non posso che consigliarvi cautela nelle prossime settimane, o almeno tenete gli occhi aperti.: L'amore è spesso un'avventura controversa con i Pesci. A marzo 2026, la vostra natura sensibile ritroverà la sua espressione migliore e il vostro elemento acqua scorrerà in armonia. Sarà un mese di rinascita per molti nativi di questo estasiato segno zodiacale. Se avete già una relazione fissa, per voi sarà un periodo promettente. Le unioni saranno benedette da armonia e successo e le relazioni si faranno più tenere, romantiche e fantasiose. Una cena a lume di candela nei fine settimana non è una cattiva idea. Se siete ancora single, la creatività e il corteggiamento saranno favoriti da incontri casuali. L'amore vi aspetta nei posti più inattesi. Legami brevi si alterneranno, anche se per alcuni di voi potrebbero mutare in unioni a lungo termine. In generale, nelle previsioni di questo vostro oroscopo c'è scritto che siete in un buon momento per incontri e divertimento.: Siate pazienti con i vostri colleghi e/o collaboratori, anche se qualcuno vi fa impazzire. Il lavoro autonomo e l'imprenditoria saranno i favoriti del mese di marzo 2026. Potrete disporre di un buon fiuto per gli affari e il vostro senso di messa a fuoco sarà più che eccellente. Dovrete essere determinati a farcela in una situazione che era iniziata come una specie di gioco ma che è diventata per voi una questione di principio. Ed è proprio la determinazione vi farà arrivare al successo portandovi ai massimi livelli. Oltretutto, in questo momento avete un grande potenziale per un avanzamento di carriera. È un buon periodo per chiedere una promozione o un aumento. Se siete alla ricerca di un lavoro, le possibilità di trovare un impiego soddisfacente sono molto alte.: La vostra salute a marzo si manterrà su un livello di stabilità. Attenzione però ai segnali di pericolo che possono giungere da complicazioni dovute da stanchezza e affaticamento, sia a livello fisico che emotivo. Se questo è il vostro caso, riposo e relax saranno di vitale importanza. Evitate i pasti veloci, gli alimenti lavorati e le calorie in eccesso. Potrete ottenere dei benefici svolgendo attività all'aria aperta, come passeggiate a piedi o in bicicletta. Se siete una donna Pesci che vuole rimanere incinta, questo è un periodo fertile e potrebbe portarvi una bella sorpresa.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: domenica 1, giovedì 12 e domenica 29 marzo 2026.