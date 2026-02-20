Oroscopo marzo 2026 Leone

Oroscopo del mese di marzo 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

. Siate pronti a sfruttarla al meglio. A volte voi nativi Leone non vi fate capire perché dite le cose a modo vostro, poi, improvvisamente, la gente vi capisce, ed è una gioia ascoltarvi. Nelle prossime settimane di marzo potrete permettervi il lusso di essere il primo attore sulla scena della vita. Per quanto riguarda la vita sentimentale, vi piace apparire dei duri, ma in fondo siete dei romantici senza controllo. Scegliete bene le persone di cui circondarvi e seguite i dettami del vostro cuore, che non vi delude mai.: Il settore dei sentimenti sarà piuttosto corroborante per molti innamorati di segno del Leone, sebbene ci sia la possibilità che possano affiorare piccoli screzi nella coppia. In ogni caso, non dovreste avere grossi problemi, sia che siate sposati, sia che stiate cercando l'anima gemella. Siate onesti con la persona che avete accanto. Non ferite i suoi sentimenti, perché non se lo merita. Se ricevete messaggi confusi dalla persona che amate, non ascoltate nessuno e abbiate pazienza, presto la situazione diventerà più chiara. Di sicuro, si prevedono grandi opportunità di crescita del legame che vi unisce alla vostra dolce metà e una maggiore soddisfazione. Grazie alla vostra natura acuta e riflessiva, potrete percepire e guarire i problemi di relazione prima ancora che questi affiorino. Se siete single, avrete l'opportunità di incontrare persone molto interessanti. È anche probabile che in questo periodo si facciano avanti uno o più ammiratori del passato.: Non perdere nemmeno un secondo per entrare in azione in modo da agire rapidamente. Il Leone è sicuramente tra i segni zodiacali che hanno più probabilità di trarre profitto in questo periodo primaverile. Voi non siete il tipo che perde tempo in sciocchezze, sapete bene cosa deve essere fatto, e lo fate. Se siete in attesa di una promozione, è molto probabile che l'avrete. Questo è un momento di accrescimento in tutti i campi. Se siete in cerca di lavoro, siate aperti a tutte le opzioni. La vostra perspicacia e prontezza vi predispongono ad afferrare le migliori opportunità. Ma se vi capita l'occasione, accettate anche un lavoro con reddito inferiore a quello che desiderate, poiché il vostro istinto vincente saprà trovare il modo di migliorare in seguito.: In generale il vostro benessere si manterrà su buoni livelli. Il sistema immunitario è fondamentalmente robusto, ma è necessario fare attenzione a non ignorare i segni premonitori di piccoli problemi di salute prima che possano ingigantirsi. Le tensioni possono avere un effetto negativo sulla vostra condizione fisica. Di tanto in tanto, fate in modo di riposare e rinfrescarvi. Assicuratevi che i vostri bisogni nutrizionali siano soddisfatti. Cercate di evitare i cibi grassi e gli alimenti trasformati.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: sabato 7, mercoledì 18 e mercoledì 25 marzo 2026.